Σούπερ μάρκετ: Πληθωρισμός 2,23% με ανατιμήσεις 12% σε φρούτα και λαχανικά και πάνω από 7% σε βρεφικές τροφές και κρέας

Στο +2,23% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο, σε σχέση με τον Απρίλιο 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Από την έρευνα που πραγματοποίησε ο ΙΕΛΚΑ, προκύπτει πως ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +2,23% τον Απρίλιο του 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης τιμών Απριλίου σε σχέση με τον Μάρτιο 2026 είναι μειωμένος κατά -0,21%, ενώ συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Μάιος 2025-Απρίλιος 2026) καταγράφει αύξηση +1,79%.

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Απρίλιο 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά (+11,96%),

Βρεφικές και παιδικές τροφές (+7,43%),

Αλλαντικά (+7,11%), φρέσκα κρέατα (+5,57%),

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά (+4,19%).

Όπως επισημαίνει ο ΙΕΛΚΑ, το 50% της πληθωριστικής πίεσης οφείλεται στην κατηγορία των νωπών Φρούτων και Λαχανικών, η οποία το τελευταίο δίμηνο επηρεάζεται από τις κακές καιρικές συνθήκες και την εποχικότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπόλοιπες κατηγορίες παρουσιάζουν συγκριτικά μικρές διακυμάνσεις. Ο συνολικός πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ τον Απρίλιο 2026 εξαιρουμένης της κατηγορίας των νωπών φρούτων και λαχανικών είναι κάτω του 1%.

Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ, σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ, είναι οι εξής:

• Συγκράτηση πληθωρισμού: Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

• Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων: Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

• Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας: Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.