Επιστροφή φόρου: 758.676 πέρασαν από το δεύτερο φίλτρο της ΑΑΔΕ – Ποιοι πληρώνονται άμεσα

Από το δεύτερο φίλτρο της ΑΑΔΕ πέρασαν 758.676 φορολογούμενοι με επιστροφή φόρου, καθώς αντί της αυτοματοποιημένης πίστωσης οι υποθέσεις τους κατευθύνθηκαν σε κεντρικούς συμψηφισμούς ή στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Με βάση την τελευταία επίσημη ενημέρωση της ΑΑΔΕ είχαν διεκπεραιωθεί επιστροφές φόρου και συμψηφισμοί για 2.269.098 δικαιούχους, συνολικού ύψους 519,1 εκατ. ευρώ.

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Από το σύνολο αυτό, 1.510.422 φορολογούμενοι χωρίς οφειλές προς το Δημόσιο εντάχθηκαν στην ταχεία διαδικασία και έλαβαν απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό συνολικό ποσό 318,6 εκατ. ευρώ. Η μέση άμεση επιστροφή διαμορφώθηκε περίπου στα 211 ευρώ ανά δικαιούχο.

Διαφορετική διαδρομή ακολούθησαν 717.953 περιπτώσεις, συνολικού ύψους 170,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες πέρασαν από τη διαδικασία των κεντρικών συμψηφισμών και επιστροφών. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται φορολογούμενοι των οποίων το πιστωτικό εκκαθαριστικό ελέγχεται σε σχέση με βεβαιωμένες φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις, πριν προσδιοριστεί εάν το ποσό θα πιστωθεί ολόκληρο ή θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρεών.

Ακόμη 40.723 υποθέσεις, συνολικής αξίας 29,7 εκατ. ευρώ, διαχειρίστηκαν από τις ΔΟΥ. Αν και αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,67% του συνόλου των πιστωτικών δηλώσεων, συγκεντρώνουν επιστροφές με αισθητά υψηλότερη μέση αξία, η οποία φθάνει περίπου τα 730 ευρώ ανά φορολογούμενο.

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Συνολικά είχαν καταγραφεί 2.436.385 ΑΦΜ με πιστωτικό αποτέλεσμα, ύψους 579,5 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, κατά την τελευταία ενημέρωση, παρέμεναν σε εκκρεμότητα 167.287 περιπτώσεις και ποσό 60,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 6,87% των δικαιούχων.

Ποιοι πληρώνονται άμεσα και η σύγκριση με πέρυσι

Για να πραγματοποιηθεί άμεση πίστωση δεν αρκεί η δήλωση να έχει πιστωτικό αποτέλεσμα. Ο φορολογούμενος θα πρέπει να μην έχει φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές που οδηγούν σε συμψηφισμό, να μην υπάρχει δέσμευση ενημερότητας και να έχει δηλώσει έγκυρο αριθμό IBAN στο μητρώο της ΑΑΔΕ.

Η εκκαθάριση των επιστροφών θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται οι τελευταίες φορολογικές δηλώσεις, μετά την παράταση της προθεσμίας έως τις 24 Ιουλίου, ενώ στις 31 Ιουλίου λήγει η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος.

Η φετινή εικόνα εμφανίζει σημαντική αύξηση στον αριθμό των φορολογουμένων που δικαιούνται επιστροφή. Έως τις 13 Ιουλίου είχαν καταγραφεί 2.436.385 ΑΦΜ με πιστωτικό αποτέλεσμα, έναντι 1.943.424 στο σύνολο της περσινής διαδικασίας, δηλαδή 492.961 περισσότεροι. Η αύξηση κατά 25,4% στο πλήθος δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη άνοδο του ποσού, καθώς το συνολικό πιστωτικό ποσό διαμορφώθηκε στα 579,5 εκατ. ευρώ, κατά 7,6 εκατ. ευρώ ή 1,3% υψηλότερα από τα 571,9 εκατ. ευρώ του 2025.