Παπαθανάσης: Στα 29,1 δισ. ευρώ οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης μετά το 8ο αίτημα

Στο 68,5% του προϋπολογισμού του ελληνικού σχεδίου που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης (ΤΑΑ), ήτοι 24, 6 δισ. ευρώ, ανέρχονται οι πόροι που έχει εισπράξει η χώρα έχοντας ολοκληρώσει 7 αιτήματα πληρωμής επιχορηγήσεων και 6 αιτήματα πληρωμής δανείων.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΥΠΕΘΟ, στις 25 Μάϊου η χώρα είχε υποβάλει το 8ο αίτημα πληρωμής επιχορηγήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και το 7ο αίτημα πληρωμής δανείων, έχοντας εκπληρώσει επιπλέον 34 ορόσημα και φθάνοντας στα 238 ορόσημα (ποσοστό 62%), με τον μέσο όρο της ΕΕ σήμερα στο 60%.

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Επισημαίνεται πως μετά την ολοκλήρωση ορισμένων οροσήμων του τελευταίου αιτήματος πληρωμής, το αίτημα πληρωμής του Μαΐου, με την έγκριση της αναθεώρησης, θα επαυξηθεί και ως προς τα ορόσημα και ως προς το ποσό εκταμίευσης που θα ανέλθει στα 4,5 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις στα 29,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, κάνοντας λόγο για στοιχεία της Eurostat, έως τις 22 Νοεμβρίου 2025 η Ελλάδα είχε εισπράξει 54% των επιχορηγήσεων του ΤΑΑ και για τον λόγο αυτό, το γεγονός ότι περίπου 48,8% είχε φτάσει στο τέλος του 2025 στους τελικούς αποδέκτες, είναι απολύτως αναμενόμενο και ισορροπημένο.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί από 11% του ΑΕΠ το 2019 σε σχεδόν 17% το 2025, με σημαντική συμβολή του ΤΑΑ. Την ίδια στιγμή οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από 20% του ΑΕΠ προ κρίσης, έχουν διπλασιαστεί στο 40% και αυξάνονται σταθερά με ρυθμούς υψηλότερους της κατανάλωσης και του ΑΕΠ.

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Ως προς την υποβληθείσα αναθεώρηση σχετικά με το ΤΑΑ, το υπουργείο αναφέρει ότι η πρόταση δεν επιφέρει καμία αλλαγή του συνολικού χρηματοδοτικού πλαισίου. Βασικός σκοπός της αναθεώρησης είναι η διασφάλιση της πλήρους και αποτελεσματικής αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η αναθεώρηση καθιστά δυνατή την μεταφορά ολοκληρωμένων οροσήμων και από δάνεια και επιχορηγήσεις στο 8ο αίτημα πληρωμής αυξάνοντας το ποσό εκταμίευσης στα 4,5 δισ. ευρώ και ανεβάζοντας τους συνολικούς πόρους στα 29,1 δισ. ευρώ.

Στην πρόταση αναθεώρησης ενισχύονται σημαντικές δράσεις όπως: