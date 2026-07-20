Βιομηχανία: O κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 14,1% τον Μάϊο – Τι δείχνουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση της τάξης του 14,1% συγκριτικά με τον Μάϊο του 2025 παρουσίασε φέτος τον Μάϊο ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς), σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία).

Ωστόσο, παρά το ότι ο γενικός δείκτης του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία αυξήθηκε σημαντικά τον Μάϊο του 2026 σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ σημείωσε μείωση της τάξης του 2% συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2026.

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Παράλληλα, ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026 αυξήθηκε κατά 5,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων είχε καταγραφεί μείωση 0,4%.

Η ετήσια αύξηση του Γενικού Δείκτη κατά 14,1% τον Μάιο προήλθε από την άνοδο κατά 14,5% του κύκλου εργασιών στη μεταποίηση, ενώ ο κύκλος εργασιών σε ορυχεία και λατομεία μειώθηκε κατά 15%.

Σε επίπεδο αγορών, ο κύκλος εργασιών στην εξωτερική αγορά αυξήθηκε κατά 26,3%, ενώ στην εσωτερική αγορά ενισχύθηκε κατά 7,7%.

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Σημαντική συμβολή στην ετήσια άνοδο είχαν, μεταξύ άλλων, οι κλάδοι της παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, της παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, της κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, καθώς και της κατασκευής προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες.

Ο κύκλος εργασιών στην εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά 7,7% σε ετήσια βάση τον Μάιο. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από την άνοδο κατά 7,9% του κύκλου εργασιών στη μεταποίηση, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για ορυχεία και λατομεία υποχώρησε κατά 7,4%.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η επίδοση στην εξωτερική αγορά, όπου ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 26,3%. Ο κύκλος εργασιών της μεταποίησης ενισχύθηκε κατά 27,4%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για ορυχεία και λατομεία μειώθηκε κατά 22,7%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών στις αγορές εκτός Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 28,5%, ενώ στις χώρες της Ευρωζώνης ενισχύθηκε κατά 23,4%.

Σε μηνιαία βάση, η μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 2% τον Μάιο οφείλεται στη μείωση κατά 2,7% του κύκλου εργασιών σε ορυχεία και λατομεία και κατά 1,9% στη μεταποίηση.