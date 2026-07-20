Μακρο-οικονομία

Στα 360,1 δισ. ευρώ υποχώρησε το δημόσιο χρέος το α’ τρίμηνο του 2026 από 366,3 δισ. ευρώ πέρυσι

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 12,416 δισ. ευρώ από 11,660 δισ. ευρώ πέρυσι
Δημόσιο χρέος
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Στα 360,106 δισ. ευρώ υποχώρησε το δημόσιο χρέος στο τέλος του α’ τριμήνου εφέτος, από 366,312 δισ. ευρώ στο τέλος του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται στο -2,2% του ΑΕΠ και το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης στο 143,5% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα, επίσης, με τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 26,375 δισ. ευρώ από 24,509 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο πέρυσι.

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Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν σε 4,613 δισ. ευρώ από 4,469 δισ. ευρώ. Επίσης, οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 7,935 δισ. ευρώ από 7,672 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 27,667 δισ. ευρώ από 25,294 δισ. ευρώ το α’ τρίμηνο πέρυσι. Οι πρωτογενείς δαπάνες ήταν 25,733 δισ. ευρώ από 23,416 δισ. ευρώ. Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 6,372 δισ. ευρώ από 6,018 δισ. ευρώ και οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 12,416 δισ. ευρώ από 11,660 δισ. ευρώ. Ενώ, οι επιδοτήσεις διαμορφώθηκαν σε 589 εκατ. ευρώ από 472 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.

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