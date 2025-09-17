Μακρο-οικονομία

Επιθεώρηση Εργασίας: Αύξηση 10% των ελέγχων στον τουριστικό τομέα, φέτος το καλοκαίρι

Από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο έγιναν 8.141 έλεγχοι
Αυξημένος κατά 10% είναι ο αριθμός των ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιθεώρηση Εργασίας φέτος το καλοκαίρι σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων, μεταφορών και ταξιδιωτικών πρακτορείων.

Πιο συγκεκριμένα, από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο έγιναν 8.141 έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας, έναντι 7.405 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επιβλήθηκαν 1.652 πρόστιμα, αντί 2.221 το καλοκαιρινό τρίμηνο του 2024, συνολικού ποσού 6.366.105 ευρώ, από 7.362.959 ευρώ πέρσι.

Οι περισσότεροι έλεγχοι (5.313) έγιναν σε επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης, όπου επιβλήθηκαν και οι υψηλότερες κυρώσεις: 1.137 πρόστιμα ποσού 4,55 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησαν τα ξενοδοχεία (2.142 έλεγχοι, με 284 διοικητικές κυρώσεις ποσού 1,5 εκατ. ευρώ), οι μεταφορές (529 έλεγχοι, με 191 πρόστιμα ποσού 269.820 ευρώ) και οι επιχειρήσεις παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών (157 έλεγχοι, με 40 κυρώσεις ποσού 36.800 ευρώ).

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και επιδιώκουμε τη στόχευση των ελέγχων σε κλάδους με υψηλότερη παραβατικότητα, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών μας και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων», σημειώνει ο διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης.

