Έρχεται η «Συνέπεια» για τους κακοπληρωτές του δημοσίου – Χρωστούν 3,27 δισ. ευρώ σε ιδιώτες

Προμηθευτές, φορολογούμενοι και συνταξιούχοι που έχουν λαμβάνειν από το δημόσιο μπορούν να ελπίζουν σε ταχύτερη είσπραξη σύμφωνα με τα όσα υπόσχεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης που ενεργοποιεί εντός του έτους την πλατφόρμα «Συνέπεια» η οποία έχει στόχο να συμμαζέψει τα χρέη του δημοσίου σε ιδιώτες εκθέτοντας τους οφειλέτες.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου σε ιδιώτες στο τέλος Ιουλίου ανήλθαν σε 3,27 δισ. ευρώ από 3,55 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα καταγράφοντας μείωση κατά 277 εκατ. ευρώ ή κατά 7,8%, με συνεισφορά από τη μείωση των χρεών των νοσοκομείων.

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Συνεχίζουν ωστόσο να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, με τα νοσοκομεία να παραμένουν ο μεγαλύτερος οφειλέτης. Οπότε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προωθεί την «Συνέπεια», ένα εργαλείο που θα αποτυπώνει την αναλυτική εικόνα για τους φορείς που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στις πληρωμές.

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους και θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την πορεία των πληρωμών των κρατικών φορέων προς την αγορά. Κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να βλέπει: ποια τιμολόγια του Δημοσίου έχουν εξοφληθεί, ποια παραμένουν ανεξόφλητα ή σε εκκρεμότητα και ποιος φορέας χρωστάει τι.

Κακοπληρωτές του δημοσίου

Έτσι θα δημιουργηθεί η λίστα των κακοπληρωτών του δημοσίου που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστοί αφού δεν υπάρχει ενημέρωση πέραν των περιοδικών στατιστικών στοιχείων. Με την δημοσιοποίηση της ταυτότητας των οφειλετών και την έκθεση των διοικήσεων των φορέων που χρωστούν εκτιμάται ότι θα περιοριστεί η «μαύρη τρύπα» των χρεών, που αντιστοιχούν σε τιμολόγια αξίας πολλών δισ. ευρώ.

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Είναι χαρακτηριστικό, ότι έως τα τέλη Αυγούστου 2026 είχαν ήδη καταγραφεί 265.000 τιμολόγια του Δημοσίου, συνολικής αξίας 22,6 δισ. ευρώ, από τις αρχές του έτους, όταν άρχισε η υποχρεωτική εφαρμογή.

Τα χρέη ανά φορέα

Στο τέλος Ιουλίου 2026, το κράτος χρωστούσε 3,275 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους.

Όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οι οφειλές υποχώρησαν στα 2,646 δισ. ευρώ από 2,764 δισ. ευρώ τον Ιούνιο.

Όμως, στον λογαριασμό, θα πρέπει να προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ύψους 629 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το Δημόσιο να διαμορφώνεται στα 3,275 δισ. ευρώ.

Ο «χάρτης» των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, στο τέλος Ιουλίου

Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,235 δισ. ευρώ σε προμηθευτές

οφείλουν 1,235 δισ. ευρώ σε προμηθευτές Τα ασφαλιστικά ταμεία οφείλουν 681 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος των εκκρεμοτήτων να συνδέεται με την απονομή συντάξεων

οφείλουν 681 εκατ. ευρώ, με σημαντικό μέρος των εκκρεμοτήτων να συνδέεται με την απονομή συντάξεων Οι ΟΤΑ οφείλουν 326 εκατ. ευρώ

οφείλουν 326 εκατ. ευρώ Τα χρέη των Νομικών Προσώπων είναι 237 εκατ. ευρώ

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν κατά 159 εκατ. ευρώ Ιούλιο και ανήλθαν σε 629 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών φόρων: