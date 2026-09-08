Πιερρακάκης: Το κράτος «ματσάρει» το ποσό του «κουμπαρά» για να μην επιδοτεί τους πλουσιότερους

Τη σημασία του «κουμπαρά» για τη νέα γενιά τόνισε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε πως η αποταμίευση είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γίνει σταδιακά και κομμάτι της κουλτούρας των επόμενων γενεών.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε ότι ο «κουμπαράς» αποτελεί μεταρρύθμιση που έρχεται να δώσει κάτι σαν εφάπαξ ποσό στους νέους, προκειμένου να ανοίξουν προοπτικές για το μέλλον τους.

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Ερωτηθείς σε τηλεοπτική εκπομπή του Mega για το τεχνικό σκέλος αυτής της μεταρρύθμισης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι το μέτρο θα ισχύσει για δύο χρόνια και θα έχει «κόφτη» στα 1.200 ευρώ τον χρόνο, χωρίς να απευθύνεται στους πλούσιους.

«Δηλαδή, κάθε χρόνο μέχρι 1.200 ευρώ θα “ματσάρει” το κράτος, ακριβώς για να μην επιδοτεί τους πιο πλούσιους. Είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά, αν θέλετε, το σύνολο της κοινωνίας. Δεν μας ενδιαφέρει να πάμε ειδικά στα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Για όλα τα παιδιά είναι. Ο στόχος είναι ο κόφτης να δράσει ως, αν θέλετε, ουσιαστικό κριτήριο οικονομικής κατάστασης. Από εκεί και πέρα, ο στόχος είναι, επίσης, να μπορέσει να υπάρχει διαφορετικού επίπεδου ρίσκο που θα διαλέγει ο γονιός. Δηλαδή, τί εννοώ με αυτό; Να διαλέγεις εσύ ως γονιός πώς θέλεις αυτά τα χρήματα να επενδυθούν. Θέλεις αυτά να επενδυθούν με μία χαμηλότερη απόδοση σε ένα πιο ασφαλές και πιο εγγυημένο πλαίσιο; Ναι, θα έχεις επιλογή ως γονιός», δήλωσε ο υπουργός.

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Το χαρακτήρισε τραπεζικό προϊόν που δίνει όμως την επιλογή στα χέρια της οικογένειας και πιστοποιείται από αρμόδιους φορείς, ενώ δίνει όλες τις δυνατότητες εγγύησης στις οικογένειας «Εσύ θα διαλέγεις, δηλαδή, τι θέλεις. Όλο αυτό θα είναι στα χέρια της οικογένειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε ερώτηση που του έγινε σχετικά με το τελικό ποσό που θα έχει στα χέρια του ένας 18χρονος, τονίστηκε ότι ακόμη και με το μέγιστο δυνατό όριο αποταμίευσης από την πλευρά του κράτους (1.200 ευρώ), το ποσό θα ανέρχεται στα 43.200 ευρώ, ο υπουργός απάντησε: «Βέβαια, με το 10% που θα κάνουμε αύξηση ανά πενταετία στα πόσα, έτσι; Γιατί υπάρχει και πληθωρισμός. Άρα, εμείς θα αυξήσουμε μετά από 5 χρόνια το ποσό που και εμείς θα βάζουμε στους λογαριασμούς, μοιραία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κρατήσουμε το 1.200 σταθερό με όρους 2027».

Σχετικά με ενδεχόμενη αδυναμία κάποιων οικογενειών για να μπορέσουν να διαθέσουν τα 100 ευρώ τον μήνα για την αποταμίευση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι ακόμα και ένα ευρώ να μπαίνει στους λογαριασμούς, η κυβέρνηση θα εκεί για να δίνει το ποσό που της αντιστοιχεί.