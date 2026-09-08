Ανοίγουν προγράμματα για αποθήκευση, αντλίες θερμότητας, θερμοσίφωνες – 324 εκατ. ευρώ για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης

Νέα προγράμματα ανοίγουν στο επόμενο διάστημα και υπόσχονται χρηματοδότηση για νοικοκυριά προκειμένου να εξοικονομήσουν ενέργεια και να μειώσουν το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, με βάση τις ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του στρατηγικού πλάνου για την μείωση των τιμών λιανικής ρεύματος κατά 30%, στόχος των ενεργειακών μέτρων είναι η συνεχής προώθηση επενδύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τα δημόσια κτίρια και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα ανακοινωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

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Η χρηματοδότηση των δράσεων αυτών θα προέλθει από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα καθώς και από τη Ρήτρα Διαφυγής. Σε σύνολο επενδύσεων 5 δισ. ευρώ για την επίτευξη του παραπάνω στόχου σε δράσεις εξοικονόμησης κατευθύνεται το σημαντικότερο ποσό.