Κεραμέως: Ρεκόρ 25ετίας σε νέες θέσεις εργασίας το α΄ επτάμηνο

Την ικανοποίηση της για το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας εξέφρασε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας ότι οι τα στοιχεία του πρώτου επταμήνου για τις νέες θέσεις εργασίας δείχνουν πως καταγράφεται η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών.

Με αφορμή τη μηνιαία έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για τον Ιούλιο, όπου κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 το ισοζύγιο αναγγελιών προσλήψεων και αποχωρήσεων διαμορφώθηκε θετικά κατά 323.136 νέες θέσεις εργασίας, η Νίκη Κεραμέως υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δουλεύει ώστε να δημιουργούνται καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα στοιχεία του Ιουλίου επιβεβαιώνουν τη σταθερά θετική πορεία της αγοράς εργασίας. Το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφεται η καλύτερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών στο ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας, με 323.136 περισσότερες θέσεις, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,9%, από 17,9% τον Ιούλιο του 2019. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η πρόοδος αυτή αφορά ολοένα και περισσότερους συμπολίτες μας: περισσότερες γυναίκες και νέοι βρίσκονται στην αγορά εργασίας, ενώ το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης έχει αυξηθεί σημαντικά.

Στόχος μας παραμένει μία αγορά εργασίας με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, περισσότερες ευκαιρίες για όλους και ακόμη χαμηλότερη ανεργία. Συνεχίζουμε με πολιτικές που ενισχύουν την απασχόληση και δημιουργούν σταθερές προοπτικές για εργαζόμενους και επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας.

Το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική ανεργία υποχώρησε τον Ιούλιο του 2026 στο 7,9%, από 17,9% τον Ιούλιο του 2019, καταγράφοντας μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση της συνολικής ανεργίας μεταξύ όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον καταγράφει χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από τη Φινλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τη Γαλλία. Η αποκλιμάκωση είναι σημαντική σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες:

Η ανεργία των ανδρών μειώθηκε στο 5,9%, από 14,5% τον Ιούλιο του 2019, σημειώνοντας πτώση κατά 8,6 ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Η ανεργία των γυναικών περιορίστηκε στο 10,4%, από 22,2% το 2019, με μείωση κατά 11,8 ποσοστιαίες μονάδες

Η ανεργία των νέων υποχώρησε στο 16,8%, από 37,6% τον Ιούλιο του 2019, σημειώνοντας πτώση κατά 20,8 ποσοστιαίες μονάδες

Ο Ιούλιος του 2026 αποτελεί, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, τον καλύτερο μήνα Ιούλιο των τελευταίων 18 ετών σε όλες τις κατηγορίες ανεργίας, συνολική ανεργία, γυναίκες, άνδρες και νέους, ενώ τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σταθερή βελτίωση της εικόνας της αγοράς εργασίας, τόσο ως προς τη δημιουργία νέων θέσεων και την αύξηση της απασχόλησης όσο και ως προς τη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση της ανεργίας