Έρχεται παρακολούθηση και έλεγχος τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων

Σε παρακολούθηση και έλεγχο της τήρησης μακροχρονίων υποχρεώσεων επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων θα προχωρήσει το υπουργείο Ανάπτυξης, με απόφαση του Τάκη Θεοδωρικάκου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση του Τάκη Θεοδωρικάκου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος θα αφορά σε επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων έως την παρέλευση εξαετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4887/2022, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), το παραπάνω διάστημα παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης. Σε περιπτώσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, το παραπάνω διάστημα ορίζεται σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4887/2022.

Επίσης το καθεστώς αυτό θα αφορά τον έλεγχο έως την παρέλευση επταετίας ή πενταετίας ή τριετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, αντίστοιχα, μεγάλων, μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σύμφωνα με την κατάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, και κατά την ολοκλήρωσή τους διατηρούν το μέγεθός τους.

Σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης το παραπάνω διάστημα παρατείνεται για όσα επιπλέον έτη διαρκεί η σύμβαση μίσθωσης. Σε περιπτώσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας το παραπάνω διάστημα προσαρμόζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ` της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.4399/2016.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα αφορά επίσης τον έλεγχο έως την παρέλευση πενταετίας ή τριετίας (ή/και έως την λήξη της σύμβασης, σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης – leasing) από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων, αντίστοιχα, μεγάλων, μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σύμφωνα με την κατάταξη του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011, και κατά την ολοκλήρωσή τους διατηρούν το μέγεθός τους οφείλουν να υποβάλλουν στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία, από τα οποία να τεκμηριώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων, καθώς και της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.

Τα στοιχεία αυτά, υποβάλλονται το αργότερο εντός δύο μηνών από τη συμπλήρωση εκάστου έτους από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ενισχυθείσας επένδυσης και μέχρι τη λήξη του ως άνω διαστήματος.

Αν ο χρόνος έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης είναι μεταγενέστερος του χρόνου έναρξης της υποχρέωσης των επενδυτικών φορέων για την υποβολή της δήλωσης τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται στην υποβολή των στοιχείων για το ανωτέρω διάστημα εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πάντως πριν την πρώτη εκταμίευση της εγκριθείσας ενίσχυσης