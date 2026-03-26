ΕΣΕΕ: Θετική η αύξηση κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, αλλά με ανάγκη ελαφρύνσεων

Σχετικά με την κυβερνητική απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ τοποθετήθηκε o πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, επισημαίνοντας τόσο τα θετικά στοιχεία για τους εργαζόμενους όσο και τις προκλήσεις που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, o πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Η κυβερνητική απόφαση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ κινείται στη σωστή κατεύθυνση, καθώς καλύπτει πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων και μέρος της αναμένεται να κατευθυνθεί στην εγχώρια κατανάλωση. Για την αντιστάθμιση όμως της νέας επιβάρυνσης σε μία δύσκολη όπως εξελίσσεται χρονιά, οι επιχειρήσεις αναμένουν ρυθμίσεις για περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ελαφρύνσεις φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών αλλά και αποσύνδεση του εμπορίου, του πλέον διασυνδεδεμένου με τη φορολογική διοίκηση κλάδου, από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι στόχος της ΕΣΕΕ και σταθερή επιδίωξη του εμπορικού κόσμου είναι ένα πλαίσιο αναπτυξιακών κινήτρων για μια ισχυρή, παραγωγική οικονομία που θα μπορεί να αμείβει σωστά τους εργαζόμενους της και να δημιουργεί νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας.