ΕΤΑΔ: Έκλεισε ο διαγωνισμός για το πρώην ξενοδοχείο στο Λασίθι

Το ακίνητο αφορά σε οικόπεδο 287,68 τ.μ. με τετραώροφο κτίσμα 931,76 τ.μ.
Ακίνητο στο Λασίθι

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό Q110327 για την πώληση ακινήτου στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε ως ανοικτός διαγωνισμός με δικαίωμα αντιπροσφορών (e-Auction), μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr.

Οριστικός πλειοδότης για το ακίνητο της ΕΤΑΔ στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε.», η οποία υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, ύψους €1.309.726,84, σε ένα e-Auction που προσέλκυσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το ακίνητο αφορά σε οικόπεδο 287,68 τ.μ. με τετραώροφο κτίσμα 931,76 τ.μ., το οποίο αρχικά λειτούργησε ως ξενοδοχείο Γ’ τάξης κι αργότερα στέγασε το Χειροτεχνικό Κέντρο Λασιθίου και βρίσκεται σε κεντρική θέση στον Άγιο Νικόλαο, πλησίον παραλίας, με σημαντικές προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης.

Το εν λόγω ακίνητο αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου ανενεργών ακινήτων που διαθέτει η ΕΤΑΔ σε όλη την Ελλάδα και τα οποία χρήζουν άμεσων και σημαντικών παρεμβάσεων. Η εταιρεία υλοποιεί ένα σχέδιο αξιοποίησης αυτών των ακινήτων, μέσω πώλησης, εκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης.

Με τον τρόπο αυτό, η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται ακίνητα που εγκυμονούν κινδύνους, προσελκύοντας και κινητοποιώντας επενδύσεις στις τοπικές αγορές, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας

