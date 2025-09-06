Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στο δημογραφικό προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Φορολογική μεταρρύθμιση, με βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ ΑΕ) στη Θεσσαλονίκη.

Σε μια ανοιχτή συζήτηση με σχεδόν 100 νέους και νέες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή επέστρεψαν από το εξωτερικό, ο Κυριάκος Πιερρακάκης άκουσε από πρώτο χέρι τα αιτήματα και τις ανησυχίες τους, δίνοντας αναλυτικές απαντήσεις για τη φορολογία, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, αλλά και το μέλλον του ίδιου του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με τον υπουργό να ξεκαθαρίζει πως η νέα φορολογική μεταρρύθμιση θα στοχεύσει στην ενίσχυση των οικογενειών, ώστε να ανακοπεί η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε στις μισές γεννήσεις από όσες ήμασταν πριν από την κρίση. Σήμερα, ως επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, θα σας έλεγα ότι αυτό που βάζω πρώτο είναι το δημογραφικό και η αλλαγή του πώς φορολογούμαστε στην Ελλάδα. Θα κάνουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το πρόβλημα».

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι η χώρα έχει εξέλθει από το καθεστώς χρεοκοπίας και πλέον εμφανίζει πλεόνασμα – «κάτι που συμβαίνει μόνο σε έξι κράτη-μέλη της Ε.Ε.». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι το πλεόνασμα αυτό δεν πρέπει να χαθεί:

«Έχουμε συγκεκριμένο χώρο για το τι μπορούμε να ξοδεύουμε κάθε χρόνο. Οι μειώσεις φόρων και οι αλλαγές στην προκαταβολή φόρου είναι ζητήματα που εξετάζουμε, αλλά χρειάζεται προτεραιοποίηση και σεβασμός στους ευρωπαϊκούς κανόνες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σταθερότητα και συνέχεια: «Όχι Tetris που γίνεται Jenga»

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε την ανάγκη για σταθερούς κανόνες στο φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο:

«Το πιο πολιτικό παιχνίδι είναι το Tetris. Οι επιτυχίες εξαφανίζονται και τα λάθη συσσωρεύονται. Οι άνθρωποι θυμούνται τις αστοχίες και τις εκκρεμότητες. Αν βάλεις το σωστό software στη χώρα –σταθερούς κανόνες, σταθερό γήπεδο– μπορεί να δημιουργηθεί πολύ μεγάλη αξία. Το στοίχημα είναι να συνεχίσουμε έτσι, χωρίς να περάσουμε στο Jenga, δηλαδή να μην αφαιρέσουμε τα λάθος κομμάτια και καταρρεύσει το οικοδόμημα».

Αναφερόμενος στην πορεία της χώρας, σημείωσε:

«Μειώσαμε 72 φόρους. Καθιερώσαμε το σχήμα του 50% μείωσης φόρου για όσους επέστρεψαν από το εξωτερικό. Μειώθηκαν οι εισφορές. Πάνω από 2.500 υπηρεσίες βρίσκονται πλέον στο gov.gr. Αλλάζουμε σταθερά το οικονομικό μοντέλο – είμαστε στη μέση μιας διαδρομής».

Braingain και επιχειρηματικότητα

Ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο braingain:

«Αν δει κανείς τα στοιχεία, ειδικά μετά την πανδημία, αυτοί που επιστρέφουν είναι περισσότεροι από όσους φεύγουν. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά σε αυτούς τους αριθμούς. Η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τα κίνητρα, δημιουργεί συνθήκες επιστροφής».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η κουλτούρα γύρω από την επιχειρηματικότητα και την αποτυχία έχει αλλάξει:

«Παλιά, η αποτυχία ήταν στίγμα. Σήμερα, με εργαλεία όπως τα fundsJeremie και Equifund, είδαμε μια νέα γενιά startups να αναπτύσσεται. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να ενισχυθεί».

«Αιώνιοι μαθητές» – Το στοίχημα της παιδείας

Αναφερόμενος στην εκπαίδευση, τόνισε την ανάγκη για δια βίου μάθηση:

«Το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται και η τεχνολογία αλλάζει εκθετικά. Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα έχει πολλές πιθανότητες να ζήσει πάνω από 100 χρόνια. Δεν αρκεί ένα πτυχίο – πρέπει να ανανεώνουμε δεξιότητες σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Δεν θέλουμε αιώνιους φοιτητές, θέλουμε αιώνιους μαθητές».

Επεσήμανε ότι σύντομα θα ψηφιστεί νόμος που θα επιτρέπει τη δημιουργία επαγγελματικών σχολών σε συνεργασία με εταιρείες, ώστε να συνδέεται άμεσα η εκπαίδευση με την αγορά εργασίας.

Οι παρεμβάσεις των νέων

Στη συζήτηση συμμετείχαν νέοι επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων:

Ο Μιχάλης Βενιέρης, οικονομολόγος, που επέστρεψε από το εξωτερικό, ίδρυσε συμβουλευτική εταιρεία . Τόνισε το κίνητρο της μείωσης φόρου κατά 50%, το οποίο τον βοήθησε να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση αλλά και προβλήματα όπως είναι η έλλειψη ασφάλισης για κάποιους μήνες υστερα από την επιστροφή.

Η ΑντελίναΜπιντούδη, συνιδρύτρια της startupOptimems, με εξωστρεφή δραστηριότητα στην ενέργεια,αναφέρθηκε στην ανάγκη βελτίωσης των κινήτρων για εταιρείες υψηλής ανάπτυξης και στην προκαταβολή φόρου.

Ο Γιώργος Μητράκος, επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης αναφέρθηκεστις πιέσεις του κλάδου (ΦΠΑ, ενοίκια, ενέργεια, έλλειψη προσωπικού).

Ο Δημήτρης Κούτρας, συνιδρυτής της AgroVest, έθεσε το ερώτημα πώς η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει περισσότερα διεθνή επενδυτικά funds.

Απαντώντας, ο Υπουργός σημείωσε:

«Μέχρι ενός σημείου πρέπει να σκεφτόμαστε εθνικά. Από εκεί και πέρα, πρέπει να σκεφτούμε ως Ευρωπαίοι. Στην Ε.Ε. υπάρχουν ακόμη εμπόδια που λειτουργούν σαν δασμοί μεταξύ μας. Πρέπει να τα ξεπεράσουμε».