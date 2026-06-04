«Φρένο» στις ανατιμήσεις σε 63 κατηγορίες προϊόντων μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία -από την εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) στις 11 Μαρτίου- για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, παρουσίασε σήμερα (4.6.2026) η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μετά την εφαρμογή της ΠΝΠ καταγράφεται σαφής μεταβολή στη συμπεριφορά της αγοράς στις 63 βασικές κατηγορίες προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του μέτρου.

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Από την επεξεργασία των στοιχείων πριν και μετά την εφαρμογή της ΠΝΠ προκύπτει η ακόλουθη εικόνα:

οι ανατιμήσεις ανά μήνα μειώθηκαν από 881 την περίοδο Οκτωβρίου 2025 – Μαρτίου 2026 (προ ΠΝΠ) σε 17,5 την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 2026, δηλαδή 50,3 φορές λιγότερες, οι υποτιμήσεις ανά μήνα αυξήθηκαν από 27 (προ ΠΝΠ) σε 1.808 (μετά ΠΝΠ), δηλαδή 67 φορές περισσότερες.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργεί ως μηχανισμός συμμόρφωσης και αποτροπής υπερβάσεων περιθωρίου κέρδους. Μετά την εφαρμογή του μέτρου, οι επιχειρήσεις στις κατηγορίες που καλύπτονται από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου εμφανίζονται πολύ συγκρατημένες στις αυξήσεις τιμών, ενώ ταυτόχρονα καταγράφεται σημαντική αύξηση των μειώσεων.

Η ΠΝΠ δεν αποτελεί μηχανισμό οριζόντιου παγώματος τιμών. Ο έλεγχος γίνεται ανά επιχείρηση και ανά κωδικό προϊόντος, με βάση τη σύγκριση του μικτού περιθωρίου κέρδους με το αντίστοιχο περιθώριο της περιόδου αναφοράς του 2025. Με τον τρόπο αυτό, κάθε επιχείρηση αξιολογείται με βάση τα δικά της ιστορικά στοιχεία και όχι με ένα ενιαίο ποσοστό που εφαρμόζεται οριζόντια στην αγορά.

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Η Αρχή ακολουθεί διαδικασία ελέγχου βάσει στοιχείων:

εντοπίζει κατηγορίες και κωδικούς με αποκλίσεις, ζητά αναλυτικά δεδομένα από τις επιχειρήσεις, συγκρίνει τις περιόδους αναφοράς και ελέγχου, υπολογίζει το μικτό περιθώριο κέρδους και επιβάλλει κυρώσεις μόνο όπου τεκμηριώνεται υπέρβαση του επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους.

Επισημαίνεται ότι τα ευρήματα αυτά δεν σημαίνουν ότι μηδενίστηκε ο πληθωρισμός τροφίμων συνολικά. Ο γενικός δείκτης τροφίμων επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως τα νωπά προϊόντα, η εποχικότητα, τα διεθνή κόστη και κατηγορίες προϊόντων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΠΝΠ.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά ανταποκρίνεται όταν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, έλεγχος και διαφάνεια. Η Αρχή θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου απαιτείται, με στόχο να προστατεύεται ο καταναλωτής και να λειτουργεί η αγορά με όρους υγιούς ανταγωνισμού.