ΤτΕ: Σταθερή ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά το β’ τρίμηνο

Δεν παρουσίασε μεταβολές η συνολική ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η ΤτΕ (Τράπεζα της Ελλάδας).

Τα κριτήρια και οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ – επιχειρήσεις που δεν είναι τράπεζες) παρέμειναν αμετάβλητοι το δεύτερο τρίμηνο του 2026, ενώ η συνολική ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη.

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Για το τρίτο τρίμηνο του 2026, εκτιμάται ότι η συνολική ζήτηση τόσο από τις ΜΧΕ, όσο και από τα νοικοκυριά θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα για τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά δάνεια κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τους συνολικούς όρους χορήγησης δανείων να μεταβάλλονται σε κάποιο βαθμό για τα στεγαστικά δάνεια και να παραμένουν αμετάβλητοι για τα καταναλωτικά δάνεια κατά το ίδιο διάστημα. Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητη κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν αμετάβλητοι σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ παρέμεινε αμετάβλητη παρά την αύξηση ζήτησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως για τη χρηματοδότηση πάγιων επενδύσεων. Κατά το β’ τρίμηνο 2026, η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.