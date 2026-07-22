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Μακρο-οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% η απόδοση των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας

Στην προηγούμενη δημοπρασία η απόδοση ήταν στο 2,24%
Stack of pound coins on financial graphs and figures balance sheet
Φωτογραφία iStock
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Με αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του ελληνικού Δημοσίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων που διενεργήθηκε σήμερα (22.7.2026) διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,32%, από 2,24% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,160 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,90 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

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