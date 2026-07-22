ΔΥΠΑ: 47.816 ωφελούμενοι απασχόλησης και 103.525 ωφελούμενοι κατάρτισης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) παρουσίασε την Τρίτη 21 Ιουλίου, στην Πάτρα, το έργο και τα επόμενα βήματά της στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης εργασίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ, Γιάννας Χορμόβα, των Υποδιοικητών Βασίλη Γεωργιάδη, Στέφανου Πολυμενόπουλου και Τόνιας Αράχωβα, επιτελικών στελεχών της Υπηρεσίας, καθώς και εκπροσώπων Επιμελητηρίων, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων των περιοχών αυτών.

Η ΔΥΠΑ παρουσίασε το αποτύπωμα των δράσεων της στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, με παρεμβάσεις που συνδέουν την απασχόληση, την κατάρτιση, την επαγγελματική εκπαίδευση και τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας. Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2026.

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Στο διάστημα αυτό, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου 54 προγράμματα απασχόλησης, μέσα από τα οποία έχουν ωφεληθεί συνολικά 47.816 πολίτες. Από αυτούς, 24.446 εντάχθηκαν σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, 12.911 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, 5.833 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης και 4.626 υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων νέας επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η κοινωνική στόχευση των δράσεων: το 64% των ωφελουμένων απασχόλησης είναι γυναίκες, το 37% είναι νέοι έως 29 ετών, το 18% είναι πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ το 43% είναι μακροχρόνια άνεργοι. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι παρεμβάσεις της ΔΥΠΑ κατευθύνονται σε ομάδες που χρειάζονται ουσιαστική στήριξη για την πρόσβαση ή την επιστροφή τους στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου οι ωφελούμενοι κατάρτισης ανέρχονται σε 103.525, εκ των οποίων 47.950 άνεργοι και 55.575 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 66.350, ποσοστό 64% του συνόλου.

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Η κατάρτιση επικεντρώνεται στις δεξιότητες που ζητά σήμερα η οικονομία: 54.533 ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 37.428 σε πράσινες δεξιότητες, 8.003 σε οικονομικό εγγραμματισμό, 1.373 στο εμπόριο και 812 σε δεξιότητες εξαγωγών. Με αυτόν τον τρόπο, η ΔΥΠΑ συμβάλλει στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας ανέργων και εργαζομένων.

Σημαντικό είναι και το αποτύπωμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ στην περιοχή έχουν φοιτήσει 6.918 μαθητές, ενώ στις ΣΑΕΚ έχουν φοιτήσει 3.090 σπουδαστές. Συνολικά, 10.008 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις στοχευμένες δράσεις του ΚΔΒΜ Πάτρας, με προγράμματα που συνδέονται με πραγματικές ανάγκες της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής επανένταξης. Ενδεικτικά, έχουν υλοποιηθεί ή σχεδιάζονται δράσεις για λεμβούχους στο Σπήλαιο Διρού, συντηρητές κτιρίων, τεχνίτες γυψοσανίδας και ελαιοχρωματισμών, βασικές ψηφιακές δεξιότητες, διάσωση σε ορμητικά νερά, βοηθούς μάγειρα και σερβιτόρους.

Η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δήλωσε: «Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου καλύπτει περιοχές με διαφορετικά παραγωγικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. Τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη στήριξη των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στη στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την τοπική παραγωγή».

Τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου επικεντρώνονται:

σε πιο στοχευμένα τοπικά προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγοράς εργασίας,

στην ισχυρότερη σύζευξη επιχειρήσεων και ανέργων,

στην περαιτέρω ενίσχυση ψηφιακών, πράσινων και τεχνικών δεξιοτήτων,

στη στήριξη γυναικών, νέων, ανέργων 55+ και μακροχρόνια ανέργων,

στη στενότερη διασύνδεση ΕΠΑΣ, ΣΑΕΚ και ΚΔΒΜ με την τοπική παραγωγή, τον τουρισμό, την αγροδιατροφή, τις υπηρεσίες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, ο μέσος μηνιαίος αριθμός εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου μειώθηκε κατά 11,8% από το 2019 έως το 2025. Η ΔΥΠΑ συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές που δημιουργούν ευκαιρίες εργασίας, αναβαθμίζουν δεξιότητες, στηρίζουν τις επιχειρήσεις και ενισχύουν τη μετάβαση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην απασχόληση.