Εξωδικαστικός: Άλμα 51% στις ρυθμίσεις χρεών και νέο «παράθυρο» για την πρώτη κατοικία

Νέα επιτάχυνση στον εξωδικαστικό μηχανισμό καταγράφηκε τον Απρίλιο, καθώς ολοκληρώθηκαν 2.172 νέες ρυθμίσεις χρεών για αρχικές οφειλές 588 εκατ. ευρώ, με την αύξηση σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα να φτάνει το 51%.

Η άνοδος του εξωδικαστικού μηχανισμού συνδέεται, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, με τις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει στα κριτήρια ένταξης, αλλά και με το νέο πακέτο νομοθετικών παρεμβάσεων που έρχεται να ανοίξει την πλατφόρμα ρύθμισης χρεών σε περισσότερους οφειλέτες.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 18,64 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα από τα βασικά εργαλεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, σε μια περίοδο κατά την οποία το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να συνδέσει τη ρύθμιση οφειλών με την προστασία περιουσίας και την επαναφορά νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε κανονική οικονομική λειτουργία.

Το πιο κρίσιμο νέο στοιχείο αφορά την πρώτη κατοικία. Με τις αλλαγές που προωθούνται, οι οφειλέτες που θα υποβάλλουν αίτηση στον εξωδικαστικό θα μπορούν για πρώτη φορά να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία. Στην πράξη, όποιος επιλέγει την προστασία της πρώτης κατοικίας θα βλέπει το ύψος του κουρέματος και τις μηνιαίες δόσεις να υπολογίζονται με βάση την αξία της κατοικίας και τα εισοδήματά του, όχι με βάση το σύνολο της περιουσίας του.

Η ρύθμιση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για οφειλέτες που διαθέτουν μεν περιουσιακά στοιχεία, αλλά δεν έχουν επαρκή ρευστότητα για να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Το νέο σχήμα προβλέπει τη δυνατότητα διατήρησης της κύριας κατοικίας, με ταυτόχρονη ρευστοποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την αποπληρωμή των οφειλών.

Παράλληλα, μειώνεται το κατώτατο όριο ένταξης στον εξωδικαστικό από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα ανοίγει και για μικρότερες οφειλές, με το ΥΠΟΙΚ να εκτιμά ότι ο δυνητικός αριθμός των οφειλετών που μπορούν να επηρεαστούν φτάνει έως και το 1 εκατομμύριο.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται και η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής του και έχει ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό. Η παρέμβαση αυτή έχει πρακτική σημασία κυρίως για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς η δέσμευση λογαριασμών συχνά μπλοκάρει την καθημερινή λειτουργία τους, ακόμη και όταν υπάρχει πρόθεση ρύθμισης.

Ξεχωριστή βαρύτητα έχει και η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Σύμφωνα με το υπουργείο, το μέτρο αφορά πάνω από 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανοίγοντας ένα πρόσθετο κανάλι τακτοποίησης χρεών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια.

Πέρα από την πλατφόρμα του εξωδικαστικού, θετική εικόνα εμφανίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers, Intrum, Cepal, DoValue και Qquant. Τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 290 εκατ. ευρώ, που αφορούν 3.252 οφειλέτες.