Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης: Προχωράμε τον Ιούνιο σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισ. ευρώ

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι το ποσό των 252,28 ευρώ ανά 1.000 τίτλους υπολογίστηκε ορθά, με βάση τις τιμές αγοράς και πώλησης
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης /EUROKINISSI
Σε αποπληρωμή του χρέους ύψους 6,9 δισ. ευρώ θα προχωρήσει η Ελλάδα τον Ιούνιο όπως δήλωσε σήμερα (6.5.2026) ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στο Reuters.

Η δήλωση αυτή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters, έγινε με αφορμή την δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας για τα warrants. Η Ελλάδα, είπε θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες.

«Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Ο υπουργός εξήρε την ομάδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ΟΔΔΗΧ για το έργο της στη μείωση του χρέους, δηλώνοντας ότι αποτελούν τους «σιωπηλούς ήρωες» της ελληνικής ανάκαμψης.

