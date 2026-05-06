Πιερρακάκης: Προχωράμε τον Ιούνιο σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισ. ευρώ

Σε αποπληρωμή του χρέους ύψους 6,9 δισ. ευρώ θα προχωρήσει η Ελλάδα τον Ιούνιο όπως δήλωσε σήμερα (6.5.2026) ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης στο Reuters.

Η δήλωση αυτή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters, έγινε με αφορμή την δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αγγλίας για τα warrants. Η Ελλάδα, είπε θα προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους, ύψους 6,9 δισ. ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μέσω του προγράμματος πρόωρων αποπληρωμών της Ελλάδας, το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω, κοντά στο 130% του ΑΕΠ το 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Ο υπουργός εξήρε την ομάδα του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ΟΔΔΗΧ για το έργο της στη μείωση του χρέους, δηλώνοντας ότι αποτελούν τους «σιωπηλούς ήρωες» της ελληνικής ανάκαμψης.