Γιάννης Στουρνάρας: Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη αντανακλά την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, όσο και τη δική του προσωπική συμβολή

Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης, εργαζόμενοι με συνέπεια, επισημαίνει ο κ. Στουρνάρας
Ο Γιάννης Στουρνάρας
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Συγχαρητήρια δήλωση έκανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) Γιάννης Στουρνάρας για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως πρόεδρος του Eurogroup.

«Ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, χαιρετίζω την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup. Η εκλογή του αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, όσο και τη δική του προσωπική συμβολή», αναφέρει ο Γιάννης Στουρνάρας.

«Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας: αποτελεί ένδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης, εργαζόμενοι με συνέπεια, ώστε να τον στηρίξουμε επαξίως στα νέα του καθήκοντα και να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην περαιτέρω πρόοδο της ελληνικής οικονομίας».

