Η ΕΚΤ θα χρειαστεί να πάει σε αύξηση επιτοκίων τον Απρίλιο εάν οι προοπτικές επιδεινωθούν, λέει ο Νάγκελ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων ήδη από τον επόμενο μήνα, εάν οι πιέσεις στις τιμές αυξηθούν περαιτέρω λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Γιόακιμ Νάγκελ.

«Με τα σημερινά δεδομένα, είναι πιθανό οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό να επιδεινωθούν και οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό να αυξηθούν σε διαρκή βάση, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα θα είναι απαραίτητη μια πιο περιοριστική στάση νομισματικής πολιτικής», δήλωσε το στέλεχος της ΕΚΤ στο Bloomberg την Παρασκευή (20.3.2026), στον απόηχο της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της Bundesbank πρόσθεσε ότι «αναμένεται ήδη να είναι διαθέσιμα πιο αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με αυτό το θέμα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σε έξι εβδομάδες».

Ο Νάγκελ υπενθύμισε την τελευταία απότομη αύξηση των τιμών, η οποία τροφοδοτήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, λέγοντας ότι η εμπειρία «θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο».

Οι παρατηρήσεις αυτές υπογραμμίζουν την εντεινόμενη ανησυχία, καθώς οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή απειλούν να οδηγήσουν τον πληθωρισμό υψηλότερα, ενώ παράλληλα θα επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συναντήθηκαν την Πέμπτη στις Βρυξέλλες για μια σύνοδο κορυφής στην οποία παρευρέθηκε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, προετοιμάζονται για μια μακροχρόνια κρίση στον ενεργειακό εφοδιασμό, μετά την καταστροφή ενός κρίσιμου εργοστασίου φυσικού αερίου στο Κατάρ από το Ιράν.

«Εάν καταστραφούν οι ίδιες οι παραγωγικές ικανότητες, ο αντίκτυπος αυτού του πολέμου θα είναι πολύ πιο μακροχρόνιος», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Συμπερασματικά, ενώ η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα για έκτη συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα, οι αξιωματούχοι της θα είναι έτοιμοι να αυξήσουν το κόστος δανεισμού στις 30 Απριλίου σε περίπτωση που οι επιπτώσεις του πολέμου ωθήσουν τον πληθωρισμό πολύ πάνω από τον στόχο. Μάλιστα οι χρηματαγορές στοιχηματίζουν σε τρεις αυξήσεις της τάξης του 1/4 της μονάδας φέτος, με την πρώτη να γίνεται τον Απρίλιο.