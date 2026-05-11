Η Ελλάδα παραδίδει τα «σκήπτρα» του υψηλότερου χρέους στην Ιταλία

Εκτιμήσεις σε Ελλάδα και Ιταλία κάνουν λόγο για αλλαγή στην «κορυφή» της χώρας με το υψηλότερο χρέος στην Ευρωζώνη. Η χώρα μας μετά από 20 χρόνια αρνητικής πρωτιάς φαίνεται να δίνει τη θέση της στην Ιταλία.

Όλα δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του 2026 το χρέος της Ελλάδας θα φτάσει σε ποσοστό κάτω του 137% του ΑΕΠ (έναντι 145,5% πέρυσι) και σε συνδυασμό με τον ιταλικό δείκτη που ανεβαίνει και θα ξεπεράσει το 137% του ΑΕΠ, η χώρα μας δεν θα βρίσκεται στην δυσχερέστερη θέση της Ευρωζώνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θέση της Ελλάδας

Το ελληνικό χρέος από την κορύφωσή του το 2020, όταν και έφτασε σχεδόν στο 210% του ΑΕΠ, έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον 60 μονάδες, στο 145,9%, σημειώνοντας ραγδαίους ρυθμούς αποκλιμάκωσης. Από το 7ο Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, είχε θέσει πρόσφατα τον στόχο, να βρίσκεται το χρέος κάτω από το 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2029.

Οι εκτιμήσεις της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, το ελληνικό χρέος θα βρίσκεται στο 136,8% του ΑΕΠ, με την Ελλάδα να σκοπεύει να αποπληρώσει μέχρι το τέλος του έτους – και νωρίτερα από όσο προβλεπόταν-, δανειακές υποχρεώσεις ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ.

Ο Δημήτρης Τσάκωνας, επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, ανέφερε σε τοποθέτηση του την εκτίμηση πως ακόμη και με συντηρητικές παραδοχές για το ΑΕΠ, το ελληνικό χρέος μπορεί έως το τέλος της δεκαετίας να κινηθεί κοντά στο 114% του ΑΕΠ, χαμηλότερα από όχι μόνο από την Ιταλία, αλλά και από τη Γαλλία και το Βέλγιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πραγματικότητα στην Ιταλία

Η Ευρωζώνη βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική μετάβαση και η ιταλική εφημερίδα La Reppublica επικαλείται την ταύτιση στις προβλέψεις του ΔΝΤ και της ιταλικής κυβέρνησης, για μια ιστορική δυσμενή πρωτιά της Ιταλίας.

Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα και με βάση τις δημοσιονομικές προβλέψεις της ιταλικής κυβέρνησης, εκτιμάται ότι το δημόσιο χρέος της χώρας, θα αυξηθεί στο 138,6% του ΑΕΠ, από το 137,1% το 2025, ενώ σε βάθος χρόνου, θα μειωθεί εκ νέου στο 137,9% το 2028 και το 2029 αναμένεται να φτάσει στο 136,3%.

Η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι θεωρεί «υπαίτιο» για αυτή τη νέα πραγματικότητα τα στεγαστικά προγράμματα για ανακαίνιση ακίνητης περιουσίας, τα οποία είχαν εφαρμόσει οι δύο πρώην ιταλοί πρωθυπουργοί, Τζουζέπε Κόντε και Μάριο Ντράγκι και τα οποία προέβλεπαν φοροελαφρύνσεις για τους πολίτες, περιορίζοντας ωστόσο σημαντικά τα φορολογικά έσοδα.

Η ελληνική οικονομία φαίνεται να επανακάμπτει μετά και την περίοδο του Covid, με τον ρυθμό ανάπτυξης να κινείται στο 2% και σε σχεδόν διπλάσια ποσοστά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι σε μια εύθραυστη γεωπολιτικά περίοδο και με τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή να μην έχουν εμφανιστεί εξ’ ολοκλήρου στην οικονομία, οι εκτιμήσεις θα πρέπει να είναι μάλλον συγκρατημένα αισιόδοξες.