Η ΤτΕ καλωσορίζει την έκθεση του ΔΝΤ που αναγνωρίζει πρόοδο στις τράπεζες και υψηλό επίπεδο εποπτείας

Τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ως προς την αξιολόγηση του Άρθρου IV αναδεικνύει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) τονίζοντας σε ανακοίνωσή της τη σημασία των θετικών σχολίων για την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

Στα βασικά συμπεράσματα της αξιολόγησης του ΔΝΤ περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την ΤτΕ και οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι οποίοι θεωρούνται περιορισμένοι και παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή παραμένουν διαχειρίσιμοι.

Η ΤτΕ αναφέρεται και σε ορισμένα ακόμη σημεία:

Οι συστημικές τράπεζες είναι καλά κεφαλαιοποιημένες, με υψηλή ρευστότητα και ανθεκτικές σε σενάρια ακραίων καταστάσεων κρίσης

Η ΤτΕ απολαμβάνει ισχυρή ανεξαρτησία και εφαρμόζει υψηλά πρότυπα εποπτείας, ενώ οι αρχές έχουν διδαχθεί από προηγούμενες κρίσεις και είναι καλά προετοιμασμένες για μελλοντικούς κλυδωνισμούς.

Η προσέγγιση της ΤτΕ στην εποπτεία όλων των τραπεζών είναι ενδελεχής, συστηματική και παρεμβατική

Η ΤτΕ έχει υιοθετήσει μια προληπτική προσέγγιση όσον αφορά τον συστημικό κίνδυνο και τα ζητήματα μακροπροληπτικής εποπτείας.

Οι βασικές συστάσεις προς την Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια μικροπροληπτική και μακροπροληπτική αρχή, καθώς και ως αρχή εξυγίανσης, αφορούν:

την ενίσχυση της παρακολούθησης των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων στο πλαίσιο αξιολόγησης του συστημικού κινδύνου, την ενίσχυση της διακυβέρνηση των λεγόμενων ΛΣΠΙ (λιγότερο σημαντικών πιστωτικών ιδρυμάτων) που είναι οι τράπεζες μικρού και μεσαίου μεγέθους που δεν εποπτεύονται απευθείας από την ΕΚΤ, αλλά από τις τοπικές εθνικές αρχές την ενίσχυση των διατάξεων για την εποπτεία των διαχειριστών πιστώσεων, σχετικά με την αποδοτικότητα της διαχείρισης των πιστώσεων, καθώς και την υιοθέτηση υποχρεώσεων διαφάνειας, την προετοιμασία για την ενδεχόμενη εφαρμογή συνδυασμού των εργαλείων εξυγίανσης και τη διασφάλιση της ετοιμότητας για την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης στα ΛΣΠΙ, την ενίσχυση της χρήσης ποσοτικών μεθοδολογιών για το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας, καθώς και την δημιουργία εσωτερικών σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για σκοπούς μακροπροληπτικής εποπτείας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, καλωσορίζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ΔΝΤ, τα οποία αναγνωρίζουν τη σημαντική πρόοδο που έχει τελεστεί στον τραπεζικό τομέα και το υψηλό επίπεδο εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση των συστάσεων του ΔΝΤ.