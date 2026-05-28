Πιερρακάκης για βενζίνη: Παρακολουθούμε τις τιμές και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί

«Είμαστε πάνω από το πρόβλημα», λέει ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τις τιμές των καυσίμων εξηγώντας ότι παρακολουθεί τις τιμές της βενζίνης και αναλόγως με την πορεία τους θα υπάρξουν παρεμβάσεις.

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ, αναφερόμενος στα μέτρα που έχουν ληφθεί, μεταξύ άλλων και για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα λιπάσματα.

Ο ίδιος είπε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί πρόβλημα και η Ελλάδα όπως και η Κομισιόν επιλέγει ως κατεύθυνση, μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα, και παραμετροποιημένα. Ειδικά για το ντίζελ, εξήγησε πως έχει αξιολογηθεί ότι «θέλουμε ένα οριζόντιο μέτρο γιατί περνάει στον πληθωρισμό γρηγορότερα. Είναι στις εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι στις επιχειρήσεις. ‘Αρα, ξεκινήσαμε κάνοντας αυτό και το αξιολογούμε με βάση πού είναι οι τιμές του πετρελαίου. Όταν ερχόμουν εδώ ήταν στα 95 (δολάρια ανά βαρέλι)», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.

Σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, ο υπουργός δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι «αν με ρωτάτε, αν θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ ειλικρινά και κάθετα ότι δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα. Γιατί, το λέω αυτό; Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί, τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, έχει να κάνει με το καθεστώς που θα υπάρχει μετά στα Στενά, το αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια που θα σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. ‘Αρα, θα δούμε πτώση, αν ανοίξουν τα Στενά, δεν θα δούμε τόση πτώση, τόσο γρήγορα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πως θα αντιδράσουμε ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες».

Για τα μέτρα στήριξης των πολιτών, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι είναι περίπου 830 εκατ. ευρώ και διοχετεύονται στην κοινωνία. Σημείωσε ότι διευρύνθηκε το πόσο για να στηριχθούν οι άνθρωποι που πληρώνουν ενοίκια, το 86% των ενοικιαστών, οι συνταξιούχοι που παίρνουν το βοήθημα των 300 ευρώ κ.ο.κ.. Αναφέρθηκε επίσης στα στοχευμένα μέτρα όπως π.χ. τα 150 ευρώ που πάνε στο 80% των οικογενειών, με στόχο να δοθούν τον Ιούνιο.

Τέλος, σχετικά με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ τον προσεχή Σεπτέμβριο, ο υπουργός είπε: «με την Κομισιόν πλέον διαπραγματευόμαστε χώρο, διαπραγματευόμαστε ποσό, το οποίο πρέπει να γυρίσει πίσω στην κοινωνία, υπό αυτή την έννοια η ΔΕΘ είναι αυτή που ήταν. Κάνουμε έναν βέλτιστο σχεδιασμό ως προς το περιεχόμενο…».