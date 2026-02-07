Μακρο-οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα: Άνοδος στα σταθερά τιμολόγια – Τί δείχνει η σύγκριση το τελευταίο πεντάμηνο

Τί άλλαξε στα μπλε προϊόντα και που βρίσκονται τιμές, τα πάγια και οι λοιποί όροι
Χάρης Αποσπόρης

Διαφορές σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2025 δείχνει η σύγκριση των σταθερών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος που ισχύουν πλέον για το Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, εκ πρώτης όψεως προκύπτει ότι το εύρος στα μπλε τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος δεν έχει αλλάξει σημαντικά και κυμαίνεται από τα 8,99 έως τα 36 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Εντούτοις, μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι ενώ τον Οκτώβριο υπήρχαν οκτώ προϊόντα με τιμή κάτω από τα 10 λεπτά, πλέον υπάρχουν μόνο πέντε. Μάλιστα, τρία εξ αυτών αφορούν συνδυασμό ρεύματος με φυσικό αέριο και αν τα εξαιρέσουμε, τότε μόνο δύο βρίσκονται κάτω από το φράγμα των 10 λεπτών.

Όπως είναι φυσικό, πέραν της τωρινής χρέωσης υπάρχουν και έντονες διαφορές από το ένα προϊόν στο άλλο που θα πρέπει να προσέξει ο καταναλωτής: Συγκεκριμένα, μιλάμε για το ύψος του παγίου (από 3,5 έως 12,9 ευρώ το μήνα), τη διάρκεια του συμβολαίου (12, 18 ή 24 μήνες), αλλά και τις εκπτώσεις που προσφέρει ο κάθε πάροχος.

Αναλυτικά ο κατάλογος με τα τρέχοντα σταθερά τιμολόγια έχει ως εξής:

pinakas

Μακρο-οικονομία
