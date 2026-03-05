Μακρο-οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο: Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι τιμές στην Ελλάδα, αλλά με ανοδική τάση

Η μέση τιμή λιανικής για ρεύμα και φυσικό αέριο τον Φεβρουάριο είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, όμως οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνουν τις τιμές τους
Χαμηλότερα από το μέσο όρο διαμορφώθηκαν οι τιμές λιανικής για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο το Φεβρουάριο, σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση HEPI που συγκρίνει τις τιμές σε 33 ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία όμως συνεχίζει να προκαλεί η τωρινή ανοδική πορεία των τιμών ενώ μέσω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την έκθεση, η μέση τιμή λιανικής για το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα το Φεβρουάριο ήταν 23,63 σεντς ανά κιλοβατώρα (μαζί με φόρους) έναντι 26,13 σεντς που ήταν ο μέσος όρος στην ΕΕ και 25,04 σεντς στην Ευρώπη. Σε όρους αγοραστικής δύναμης η τιμή παραμένει κοντά στο μέσο όρο (29,08 σεντς έναντι 28,34 στην ΕΕ). Αντίστοιχα για το φυσικό αέριο η μέση τιμή διαμορφώνεται σε 7,73 σεντς στην Ελλάδα (9,51 σε όρους αγοραστικής δύναμης) έναντι 10,67 στην ΕΕ (11,31 σε όρους αγοραστικής δύναμης).

Τα τιμολόγια του ρεύματος μειώθηκαν σε σχέση με το Φεβρουάριο λόγω υποχώρησης των τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας. Όμως τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή οδήγησαν αυτήν την εβδομάδα τις τιμές σε ανοδική τροχιά. Η επίπτωση στα τιμολόγια Απριλίου θα εξαρτηθεί από την πορεία του Χρηματιστηρίου μέσα στο μήνα.

Η μηνιαία έκθεση αναδεικνύει την Ελλάδα κάτω από το το μέσο όρο της ΕΕ στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Φεβρουάριο αν και τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν αλλαγή κλίματος σε συνέχεια της κλιμάκωσης της έντασης στην Μέση Ανατολή. Είναι ενδεικτικό ότι στην χονδρεμπορική αγορά ρεύματος η μέση τιμή έχει σκαρφαλώσει στα 105,57 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ στο Χρηματιστήριο Ενέργειας στο Άμστερνταμ τα συμβόλαια παράδοσης Απριλίου TTF διαπραγματεύονται στα 52 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Εν τω μεταξύ πάνω από τα 50 ευρώ κινούνται τα προθεσμιακά συμβόλαια για παραδόσεις τον Μάϊο και το 2ο τρίμηνο του 2026.

Μακρο-οικονομία
