Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι περιμένουν οι προμηθευτές για να προσφέρουν δυναμικά τιμολόγια

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί πλέον στην αγορά ευνοούν ιδιαίτερα τη χρήση δυναμικών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα διαθέσιμα για τους καταναλωτές, άρα δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν.

Να θυμίσουμε ότι το σχετικό πλαίσιο ώστε να ξεκινήσουν να προσφέρουν οι προμηθευτές τα δυναμικά – ή πορτοκαλί χρώματος – τιμολόγια, αναμένεται σύντομα από το ΥΠΕΝ. Με τον τρόπο αυτό, όσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαθέτουν έξυπνο μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, θα μπορούν να τα επιλέξουν. Σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει ο ΔΕΔΔΗΕ, σήμερα περί το 13% των καταναλωτών διαθέτει ήδη τέτοιους μετρητές και επεκτείνονται διαρκώς με ένα ρυθμό 50.000 μηνιαίως.

Τα δυναμικά προϊόντα επιτρέπουν διαφορετικές τιμές χρέωσης μέσα στην ίδια ημέρα. Ο καταναλωτής θα ενημερώνεται εκ των προτέρων ότι αν π.χ. μετατοπίσει την κατανάλωσή του από το απόγευμα στο μεσημέρι, τότε θα πληρώσει πολύ λιγότερα για την κάθε κιλοβατώρα.

Το πόσο λιγότερα είναι κάτι που φανερώνεται από την προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Αν ρίξουμε μια ματιά στις τελευταίες ημέρες, η διαφορά ανάμεσα στη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή είναι τεράστια. Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου η χονδρική ήταν 363 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 8 το απόγευμα και μόλις 10 ευρώ στις 12 το μεσημέρι. Σε όρους κιλοβατώρας μιλάμε για μια υποθετική χρέωση 1 λεπτό του ευρώ κατά τις βέλτιστες ώρες εκείνης της ημέρας.

Βεβαίως, όταν μιλάμε για τη λιανική τιμή χρέωσης μπαίνουν και άλλοι παράγοντες που την αυξάνουν κατά ένα βαθμό. Όμως, και πάλι πρόκειται για ένα μεγάλο όφελος για όσους θα είναι σε θέση να αλλάξουν ώρα στην κατανάλωση των πιο ενεργοβόρων συσκευών τους, όπως ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, η κουζίνα κτλ. Συγκριτικά, σήμερα το πιο φθηνό σταθερό τιμολόγιο στην αγορά βρίσκεται κοντά στα 9 λεπτά την κιλοβατώρα και τα πράσινα αρκετά παραπάνω.

Ο αρχικός σχεδιασμός του ΥΠΕΝ ήταν να ανακοινωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα πορτοκαλί τιμολόγια μέσα στο φθινόπωρο. Οι πληροφορίες θέλουν, πάντως, το υπουργείο να εξετάζει προσεκτικά τις προβλέψεις, ιδίως για τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται μια κάποια καθυστέρηση.