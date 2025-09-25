Μακρο-οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι περιμένουν οι προμηθευτές για να προσφέρουν δυναμικά τιμολόγια

Ο αρχικός σχεδιασμός του ΥΠΕΝ ήταν να ανακοινωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα πορτοκαλί τιμολόγια μέσα στο φθινόπωρο
A person reviews their energy bill while using a laptop at home. The document includes various charges and electricity usage information.
iStock
Χάρης Αποσπόρης

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί πλέον στην αγορά ευνοούν ιδιαίτερα τη χρήση δυναμικών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα διαθέσιμα για τους καταναλωτές, άρα δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν.

Να θυμίσουμε ότι το σχετικό πλαίσιο ώστε να ξεκινήσουν να προσφέρουν οι προμηθευτές τα δυναμικά – ή πορτοκαλί χρώματος – τιμολόγια, αναμένεται σύντομα από το ΥΠΕΝ. Με τον τρόπο αυτό, όσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις διαθέτουν έξυπνο μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος, θα μπορούν να τα επιλέξουν. Σύμφωνα με τα όσα έχει ανακοινώσει ο ΔΕΔΔΗΕ, σήμερα περί το 13% των καταναλωτών διαθέτει ήδη τέτοιους μετρητές και επεκτείνονται διαρκώς με ένα ρυθμό 50.000 μηνιαίως.

Τα δυναμικά προϊόντα επιτρέπουν διαφορετικές τιμές χρέωσης μέσα στην ίδια ημέρα. Ο καταναλωτής θα ενημερώνεται εκ των προτέρων ότι αν π.χ. μετατοπίσει την κατανάλωσή του από το απόγευμα στο μεσημέρι, τότε θα πληρώσει πολύ λιγότερα για την κάθε κιλοβατώρα.

Το πόσο λιγότερα είναι κάτι που φανερώνεται από την προημερήσια αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Αν ρίξουμε μια ματιά στις τελευταίες ημέρες, η διαφορά ανάμεσα στη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή είναι τεράστια. Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου η χονδρική ήταν 363 ευρώ ανά μεγαβατώρα στις 8 το απόγευμα και μόλις 10 ευρώ στις 12 το μεσημέρι. Σε όρους κιλοβατώρας μιλάμε για μια υποθετική χρέωση 1 λεπτό του ευρώ κατά τις βέλτιστες ώρες εκείνης της ημέρας.

Βεβαίως, όταν μιλάμε για τη λιανική τιμή χρέωσης μπαίνουν και άλλοι παράγοντες που την αυξάνουν κατά ένα βαθμό. Όμως, και πάλι πρόκειται για ένα μεγάλο όφελος για όσους θα είναι σε θέση να αλλάξουν ώρα στην κατανάλωση των πιο ενεργοβόρων συσκευών τους, όπως ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, η κουζίνα κτλ. Συγκριτικά, σήμερα το πιο φθηνό σταθερό τιμολόγιο στην αγορά βρίσκεται κοντά στα 9 λεπτά την κιλοβατώρα και τα πράσινα αρκετά παραπάνω.

Ο αρχικός σχεδιασμός του ΥΠΕΝ ήταν να ανακοινωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα πορτοκαλί τιμολόγια μέσα στο φθινόπωρο. Οι πληροφορίες θέλουν, πάντως, το υπουργείο να εξετάζει προσεκτικά τις προβλέψεις, ιδίως για τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται μια κάποια καθυστέρηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Χατζηδάκης: Το Ελληνικό προχωρά και από το 2026 θα αρχίσουν να παραδίδονται τμήματα του έργου
Ο κ. Χατζηδάκης ξεναγήθηκε στα εργοτάξια του Ελληνικού, επισκέφτηκε το τμήμα του Πάρκου, το έργο της υπογειοποίησης της Λεωφόρου Ποσειδώνος και ξεναγήθηκε στον υπό ανέγερση Riviera Tower
Ο Κωστής Χατζηδάκης 4
Eurelectric: Η ενίσχυση της ζήτησης και της ευελιξίας στην ηλεκτρική ενέργεια είναι κομβικής σημασίας για να αξιοποιηθούν τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης
Το Power Barometer 2025 της Eurelectric καταδεικνύει μείωση στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας λόγω καθαρής ενέργειας και ΑΠΕ
Πυλώνες ηλεκτρικής ενέργειας
Newsit logo
Newsit logo