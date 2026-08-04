ΙΟΒΕ: Μικρή υποχώρηση του οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο – Βελτιωμένη η καταναλωτική εμπιστοσύνη

Οριακή μείωση κατέγραψε ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Ιούλιο, καθώς διαμορφώθηκε στις 107,6 μονάδες από 108,2 μονάδες τον Ιούνιο, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

Η μικρή μείωση αποδίδεται, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, κυρίως στη χαμηλότερη αισιοδοξία που καταγράφηκε στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Αντίθετα, οι προσδοκίες στις κατασκευές και στο λιανεμπόριο βελτιώθηκαν, ενώ αξιοσημείωτη ήταν η ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

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Οι τομείς που στήριξαν τον δείκτη

Θετική εικόνα παρουσίασαν οι κατασκευές, όπου συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών, κυρίως χάρη στη δραστηριότητα στα δημόσια έργα. Βελτιωμένες ήταν και οι εκτιμήσεις στο λιανεμπόριο, καθώς οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο αισιόδοξες τόσο για τις τρέχουσες όσο και για τις μελλοντικές πωλήσεις τους.

Στον αντίποδα, οι υπηρεσίες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη επιδείνωση, με τις επιχειρήσεις να εμφανίζονται πιο επιφυλακτικές για την τρέχουσα κατάσταση, τη ζήτηση αλλά και την πορεία της αγοράς το επόμενο διάστημα.

Στη βιομηχανία, οι προσδοκίες υποχώρησαν ελαφρά, καθώς εξασθένησαν τόσο οι εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση όσο και οι προβλέψεις για την παραγωγή των επόμενων μηνών, ενώ τα αποθέματα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα.

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Πιο αισιόδοξα τα νοικοκυριά

Η έρευνα του ΙΟΒΕ καταγράφει αισθητή βελτίωση του κλίματος και από την πλευρά των καταναλωτών. Τα ελληνικά νοικοκυριά εμφανίζονται πιο αισιόδοξα τόσο για τη δική τους οικονομική κατάσταση όσο και για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, ενισχύθηκε σημαντικά η πρόθεση για πραγματοποίηση μεγάλων αγορών, ενώ καταγράφηκε και μικρή βελτίωση στην πρόθεση για αποταμίευση.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, διατηρώντας υψηλή τη μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας και αυξάνοντας τους κινδύνους για το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι εξελίξεις αυτές εξακολουθούν να τροφοδοτούν πληθωριστικές πιέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, επηρεάζοντας το κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Ωστόσο, η εικόνα για τις ελληνικές εξαγωγές και τη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζεται σταδιακά βελτιωμένη, ενώ οι μέχρι στιγμής ενδείξεις για τον εισερχόμενο τουρισμό παραμένουν θετικές, χωρίς να καταγράφεται σημαντική επίδραση από τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή.