Ανέβασαν στροφές τον Ιούνιο οι μπαταρίες – Απέτρεψαν το 4,5% των περικοπών πράσινης ενέργειας

Η σύνδεση περισσότερων αυτόνομων μονάδων αποθήκευσης με μπαταρίες στο ελληνικό δίκτυο τον Ιούνιο οδήγησε σε μεγέθυνση της συνεισφοράς τους.

Σύμφωνα με το νέο δελτίο του Green Tank, οι μπαταρίες απορρόφησαν 16.4 GWh και απέδωσαν στο σύστημα 14.8 GWh, από 10.24 GWh και 8.83 GWh αντίστοιχα το Μάιο. Προκύπτει, δηλαδή, μια αύξηση περί το 60% σε μηνιαία βάση.

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Από το σύνολο των 16,4 GWh σε απορρόφηση ισχύος από το δίκτυο, οι 2,5 GWh έγιναν σε ώρες που δεν υπήρχαν περικοπές της παραγωγής ΑΠΕ και η πλειοψηφία σε ώρες με περικοπές. Ως εκ τούτου, οι μονάδες αποθήκευσης μπόρεσαν να αποτρέψουν το 4,5% των συνολικών περικοπών, από 2,2% ένα μήνα νωρίτερα.

Αντίστοιχα, η έγχυση των 14.8 GWh περιόρισε τη χρήση φυσικού αερίου κατά 0.8% τον Ιούνιο.

Όσον αφορά τις περικοπές, υπολογίζονται σε 298,3 GWh ή το 9,3% της συνολικής πράσινης παραγωγής. Ωστόσο, ήταν μειωμένες κατά 15,2% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

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Αθροιστικά στο πρώτο εξάμηνο του φετινού έτους οι περικοπές έφτασαν τις 1.601 GWh ή 9,6% και είναι αυξημένες 20,7% ετησίως.

Τέλος, οι ώρες μηδενικών ή αρνητικών τιμών στη χονδρική ήταν τον Ιούνιο 146,5 ώρες, δηλαδή 71,5 ώρες λιγότερες από τον προηγούμενο μήνα αλλά 102,5 ώρες περισσότερες από τον Ιούνιο του 2025.

Τόσο οι περικοπές, όσο και οι αρνητικές τιμές, είναι μεγέθη που αφορούν ιδιαίτερα τον κλάδο των ΑΠΕ. Πολλά από τα έργα που λειτουργούν στη χώρα μας, ιδίως φωτοβολταϊκά, είναι αντιμέτωπα με δραστική μείωση κερδοφορίας εξαιτίας των εν λόγω φαινομένων.