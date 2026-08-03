Προειδοποιήσεις Στουρνάρα για ρευστό εξωτερικό περιβάλλον και επενδυτικό κενό που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι

«Προειδοποιήσεις» σε πολλαπλά μέτωπα έστειλε ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας, για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη.

Ο Γιάννης Στουρνάρας εκτίμησε πως «η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά απαιτητικό και ρευστό εξωτερικό περιβάλλον», αλλά επισήμανε πως «οι διαταραχές δημιουργούν και ευκαιρίες» μέσα στην Ευρωζώνη, με την ΤτΕ να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

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Όπως υπογραμμίζει ο πρώην υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του στην εφημερίδα «Καθημερινή», οι Ευρωπαίοι είμαστε αυτή τη στιγμή αντιμέτωποι με ένα επενδυτικό κενό, καθώς οι επενδύσεις σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ υπερβαίνουν κατά πολύ τις αντίστοιχες επενδύσεις στην Ευρώπη.

Επισημαίνει πως σε περίπτωση που διατηρηθεί αυτό το επενδυτικό κενό, και στον βαθμό που οι επιδράσεις της τεχνητής νοημοσύνης μεταφραστούν κυρίως σε βελτίωση της παραγωγικότητας, θα ασκηθούν πιέσεις υποτίμησης στο ευρώ και οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα βρεθούν αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Γιάννης Στουρνάρας ανέφερε πως η νομισματική πολιτική θα συνεχίσει να κάνει ό,τι χρειάζεται για τη διαφύλαξη της σταθερότητας των τιμών, ενώ η μακροχρόνια ευημερία της Ευρώπης «θα εξαρτηθεί ολοένα περισσότερο από την ικανότητά μας να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, να βαθύνουμε την Ενιαία Αγορά μας, να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, να κινητοποιήσουμε ιδιωτικά κεφάλαια και να ενισχύσουμε την οικονομική μας ανθεκτικότητα».

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Τόνισε ότι η Ευρώπη εξάγει σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεών της: αυτή τη στιγμή περίπου το 1/3 των επενδύσεων των κατοίκων της Ευρωζώνης σε εισηγμένες μετοχές συγκεντρώνεται στις κεφαλαιαγορές των ΗΠΑ – ποσοστό συγκρίσιμο με τις αντίστοιχες επενδύσεις εντός της ζώνης του ευρώ. Ενώ οι τοποθετήσεις αυτές αποφέρουν χρηματοοικονομικά κέρδη για τους Ευρωπαίους αποταμιευτές, τα οφέλη όσον αφορά την παραγωγικότητα και την καινοτομία τα αποκομίζουν πρωτίστως οι χώρες όπου επενδύονται τα κεφάλαια – σε συντριπτικό βαθμό οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να διοχετεύσουμε τις εγχώριες αποταμιεύσεις στις εγχώριες αγορές, πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, να καταργήσουμε τα ποικίλα εμπόδια, άμεσα και έμμεσα, που δυστυχώς ακόμα υπάρχουν στις διασυνοριακές συναλλαγές αγαθών, υπηρεσιών αλλά και στη μετακίνηση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση τραπεζικών συγχωνεύσεων, καθώς και να πραγματοποιήσουμε κοινές εκδόσεις ασφαλούς χρέους στο πρότυπο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη χρηματοδότηση δημόσιων αγαθών, όπως η άμυνα, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση και η ενεργειακή ασφάλεια, όπως αναλύεται και τονίζεται εμφατικά στις Εκθέσεις Draghi και Letta.

Για τον πληθωρισμό, υποστήριξε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ασκήσει στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης, όμως το ενθαρρυντικό είναι ότι οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό που βασίζονται σε δείκτες των αγορών και στοιχεία ερευνών παραμένουν σε γενικές γραμμές σταθεροποιημένες γύρω στον στόχο του 2%, γεγονός το οποίο σε μεγάλο βαθμό αντανακλά την αξιοπιστία που έχει εδραιώσει διαχρονικά το πλαίσιο της νομισματικής πολιτικής.

Στο μεταξύ, η οικονομική ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι υποτονική, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να επηρεάζει δυσμενώς την εμπιστοσύνη και τη δραστηριότητα.

Ωστόσο, ο Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε ότι οι αγορές εργασίας παραμένουν ανθεκτικές, με την απασχόληση να προσεγγίζει ιστορικώς χαμηλά επίπεδα, γεγονός που υπογραμμίζει την υποκείμενη ισχύ της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, ενώ οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες διατηρήθηκαν ομαλές παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Τα ασφάλιστρα κινδύνου αυξήθηκαν ελάχιστα, ενώ οι συνθήκες τραπεζικής χρηματοδότησης, αν και έχουν αυστηροποιηθεί σε κάποιο βαθμό, εξακολουθούν να στηρίζουν τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής.