Συναγερμός για το ηλεκτρικό ρεύμα στη ΝΑ Ευρώπη – Περικυκλωμένη από ακριβές τιμές η Ελλάδα

Δυσκολίες αντιμετωπίζει το ενεργειακό σύστημα στη ΝΑ Ευρώπη, ως αποτέλεσμα της διακοπής λειτουργίας πυρηνικών σταθμών στο Δούναβη. Οι κυβερνήσεις σε Ουγγαρία και Ρουμανία αποφάσισαν έκτακτα μέτρα και κήρυξαν καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Στη ΝΑ Ευρώπη, καθώς η Ουγγαρία στερείται πλέον το μοναδικό της πυρηνικό σταθμό και μαζί τη μισή παραγωγή της, γίνεται προσπάθεια περιορισμού της ζήτησης μαζί με εισαγωγές και επιστράτευση κάθε διαθέσιμης μονάδας. Το ίδιο ισχύει και στη Ρουμανία, όπου δεν λειτουργεί ο ένας από τους δύο αντιδραστήρες της Τσερναβόδα. Η κυβέρνηση ενεργοποίησε συναγερμό για περίοδο 30 ημερών και προχώρησε σε επαφές με τις βιομηχανίες ώστε να μειώσουν εθελοντικά τη ζήτησή τους για ηλεκτρικό ρεύμα στις περιόδους αιχμής. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα, που αν δεν φέρει αποτελέσματα, θα ακολουθήσει υποχρεωτική διακοπή στα εργοστάσια από το κράτος.

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Την ίδια στιγμή, οι ρουμανικές αρχές καταβάλλουν προσπάθεια ώστε να παραμείνει ενεργός ο δεύτερος αντιδραστήρας του σταθμού Τσερναβόδα, ο οποίος παράγει περίπου το 10% των αναγκών.

Στα νότια της περιοχής, η Ελλάδα και η Βουλγαρία δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, αν και επηρεάζονται από τις ακριβότερες τιμές χονδρικής.

Τα στοιχεία των διαχειριστών δείχνουν μεγάλες εξαγωγές από τη Βουλγαρία προς τη Ρουμανία, που αγγίζουν έως και τα 2,5 GW ορισμένες ώρες. Η χώρα εξάγει παράλληλα ρεύμα στη Β. Μακεδονία και στη Σερβία, ενώ η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν υπάρχει πρόβλημα με τον δικό της πυρηνικό σταθμό στο Κοζλοντούι.

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Από την πλευρά της, η Ελλάδα εξήγαγε χθες στη Βουλγαρία έως και 1 GW ωριαίως.

Επάρκεια στην ελληνική παραγωγή

Στη χώρα μας οι προβλέψεις του ΑΔΜΗΕ κάνουν λόγο για αιχμές της ζήτησης έως τα 8.700 MW τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για μέγεθος που απέχει αρκετά από κορυφώσεις που έχουμε δει στο παρελθόν κοντά στα 10-11 GW. Κατ’ επέκταση στην πλευρά της ζήτησης τα πράγματα είναι αρκετά ομαλά.

Το ίδιο ισχύει για την παραγωγή, όπου οι ΑΠΕ κινούνται κοντά στο 50% και υπάρχει διαθεσιμότητα θερμικών μονάδων και υδροηλεκτρικών. Άλλωστε, οι αρχές φροντίζουν ώστε αυτή την περίοδο του έτους να μην γίνονται συντηρήσεις σταθμών και να είναι έτοιμοι για παν ενδεχόμενο.

Ανέβηκε ψηλότερα η χονδρική

Οι τιμές χονδρικής στην προημερήσια αγορά σκαρφάλωσαν ψηλά χθες, Δευτέρα. Στη χώρα μας βρέθηκαν στα 153 ευρώ, από 89-95 ευρώ τις προηγούμενες ημέρες.

Η Ουγγαρία είδε τη δική της τιμή να φτάνει στα 178 ευρώ, όπως και η Ρουμανία. Η γειτονική Βουλγαρία είχε 158 ευρώ.

Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα στην Ιταλία, όπου η χονδρική έφτασε τα 197 ευρώ. Στη δική της περίπτωση το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με ελλείψεις, αλλά με την έντονη εξάρτηση από το φυσικό αέριο στο μείγμα της.

Φαινόμενο με διάρκεια ενός μήνα τουλάχιστον

Προς το παρόν είναι άγνωστο πόσο διάστημα θα κρατήσει το πρόβλημα στο Δούναβη. Κρίνοντας, πάντως, από τις 30 ημέρες συναγερμού στη Ρουμανία, ο Αύγουστος μάλλον θα κυλήσει υπό αυτές τις συνθήκες.

Προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. Στη Σερβία ο μεγαλύτερος υδροηλεκτρικός σταθμός λειτουργεί σήμερα στο ένα τρίτο της δυναμικότητάς του. Παράλληλα, υπολειτουργεί ο λιγνιτικός σταθμός στο Κόστολατς.

Πέρα από το ζήτημα της επάρκειας, στο επίκεντρο της προσοχής των απανταχού διαχειριστών του δικτύου βρίσκονται και οι διασυνδέσεις. Στην περίπτωση που σημειωθεί μεγάλο μπλακ αουτ π.χ. στην Ουγγαρία, θα πρέπει να προστατευτούν οι γύρω χώρες από την πτώση των γραμμών. Έτσι, επικρατεί εγρήγορση για να αντιμετωπιστούν οι όποιες απειλές προκύψουν.