ΙΟΒΕ: Πως θα καλυφθεί το κενό 1,6 δισ. ευρώ στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων

Χρηματοδοτικό κενό διαβλέπει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων της χώρας με ορίζοντα το 2030.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη που δημοσιεύτηκε χθες, Δευτέρα, οι διαθέσιμοι πόροι ως τα τέλη της δεκαετίας για την αναβάθμιση στα κτήρια του οικιακού και τριτογενούς τομέα υπολογίζονται σε 4,2 δισ. ευρώ. Εντούτοις, αν το κράτος θέλει να ενισχύσει τους πολίτες με 20-50% στις απαραίτητες εργασίες, τότε προκύπτει ένα κενό ύψους 1,65 δισ. ευρώ για να επιτευχθεί ο στόχος του 2030, εκτιμά το ΙΟΒΕ.

Ακόμα μεγαλύτερο είναι το χάσμα στην περίπτωση παροχής υψηλότερων κινήτρων, με 10% παραπάνω στήριξη. Σε ένα τέτοιο σενάριο, τα χρήματα που λείπουν είναι της τάξης των 3,2 δισ. ευρώ.

Κατ΄ επέκταση, το ΙΟΒΕ θεωρεί σημαντική τη διατήρηση των προγραμμάτων επιχορήγησης στα κτήρια και μετά το 2027, με μόχλευση πόρων από το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

Επίσης, στέκεται στη σημασία ευέλικτων προγραμμάτων με μεμονωμένη χρηματοδότηση συγκεκριμένα για την αναβάθμιση του κελύφους των κτηρίων.

Αντίστοιχα, θεωρεί αναγκαία τη διατήρηση του συστήματος πίστωσης φόρου εισοδήματος και μετά το 2026 με πιθανές προσαρμογές.

Καλεί επίσης το κράτος να προσφέρει κίνητρα προς τις τεχνολογίες και παρεμβάσεις με το μέγιστο βαθμό ωριμότητας και εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Στην προκειμένη περίπτωση, η ενίσχυση της θερμομόνωσης θεωρείται ότι έχει το μέγιστο όφελος σε όρους θέσεων εργασίας, ΑΕΠ και εσόδων του Δημοσίου, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αναβαθμίσεις.

Το ΙΟΒΕ προσθέτει ότι πρόσθετοι πόροι για την όλη προσπάθεια μπορούν να αντληθούν μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων ή ανακυκλούμενων κεφαλαίων, βάζοντας στην εξίσωση και τα πράσινα στεγαστικά δάνεια.

Τέλος, υπάρχει ως επιλογή και το μοντέλο χρηματοδότησης επί των λογαριασμών, όπου οι αποπληρωμές θα πραγματοποιούνται μέσω των λογαριασμών κοινής ωφελείας.