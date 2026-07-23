Ταμείο Ανάκαμψης: Πράσινο φως Κομισιόν για την αναθεώρηση του Ελλάδα 2.0

Το πράσινο φως για την αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης έδωσε η Κομισιόν, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστική έγκριση της ελληνικής πρότασης από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η θετική εισήγηση της Κομισιόν αφορά την πρόταση αναθεώρησης που υπέβαλε η Ελλάδα στις 8 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο της τελικής φάσης υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, με βασικό στόχο να οριστικοποιηθούν τα ορόσημα και να διασφαλιστεί η πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η αξιολόγηση της Κομισιόν επιβεβαιώνει ότι η ελληνική πρόταση κινείται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η αναθεώρηση δεν μεταβάλλει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του ελληνικού Σχεδίου, αλλά περιλαμβάνει προσαρμογές με βάση την πορεία υλοποίησης των έργων και των μεταρρυθμίσεων, καθώς και στοχευμένες ανακατανομές των διαθέσιμων πόρων.

Πού κατευθύνονται οι πρόσθετοι πόροι

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις αφορά την ενίσχυση του προγράμματος προληπτικών εξετάσεων «Προλαμβάνω», μέσω της αύξησης του αριθμού των εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν.

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Παράλληλα, επεκτείνεται το πρόγραμμα πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, ώστε να καλύψει επιπλέον 2.000 αθλητικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην Περιφέρεια Αττικής προβλέπεται η προμήθεια 130 νέων ευέλικτων ηλεκτρικών απορριμματοφόρων, ενώ στο αναθεωρημένο σχέδιο εντάσσεται και η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, με στόχο την υλοποίηση του Δεκαετούς Αναπτυξιακού Προγράμματος για την περίοδο 2025-2034.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις διαστημικές υποδομές, καθώς επεκτείνεται το πρόγραμμα μικροδορυφόρων με συστήματα ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας. Οι συγκεκριμένες υποδομές προορίζονται να καλύψουν κρίσιμες ανάγκες για την εθνική άμυνα, την πολιτική προστασία, τη ναυτιλία, τη γεωργία και άλλους στρατηγικούς τομείς της χώρας.

Φωτοβολταϊκά, πολεοδομικά σχέδια και πολιτισμός

Η αναθεώρηση του «Ελλάδα 2.0» προβλέπει ακόμη την επέκταση των προγραμμάτων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση, τόσο σε κτίρια κατοικιών όσο και στον γεωργικό τομέα.

Επιπλέον, διευρύνεται το πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, προκειμένου οι σχετικές μελέτες να καλύψουν περισσότερες δημοτικές ενότητες.

Στο αναθεωρημένο σχέδιο εντάσσεται επίσης η επέκταση των παρεμβάσεων σε πολιτιστικούς χώρους, με έργα που αφορούν τόσο τις υποδομές όσο και τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Μετά τη θετική εισήγηση της Κομισιόν, η διαδικασία περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, το οποίο αφορά την τελική έγκριση της αναθεώρησης από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ευρωπαϊκές διαδικασίες.