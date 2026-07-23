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Μακρο-οικονομία

Ρεκόρ φοροαπαλλαγών: Πάνω των 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια

Το ποσό είναι σχεδόν πενταπλάσιο σε σύγκριση με το 2025
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Φωτογραφία iStock
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Την υψηλότερη επίδοση μέχρι σήμερα στην έκδοση αποφάσεων φοροαπαλλαγών κατέγραψε η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η επεξεργασία του συνόλου των αιτημάτων που είχαν υποβληθεί από επενδυτές για την τρέχουσα περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα. Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, εκδόθηκαν αποφάσεις φοροαπαλλαγών άνω των 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού και αφορά στους αναπτυξιακούς νόμους του 2016 και του 2022, καλύπτοντας το 100% των σχετικών αιτημάτων.

Πρόκειται για επίδοση που ξεπερνά κάθε προηγούμενη, καθώς το ποσό είναι σχεδόν πενταπλάσιο σε σύγκριση με το 2025. Τα προηγούμενα χρόνια, το ύψος των φορολογικών απαλλαγών κυμαινόταν μεταξύ 20-25 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 είχε ανέλθει στα 29 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούσαν μέχρι σήμερα την υψηλότερη επίδοση. Επίσης και ο αριθμός των αποφάσεων που εκδόθηκαν, είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί.

Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί προϊόν συστηματικής και μεθοδικής δουλειάς της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και των στελεχών της, τα οποία ανταποκρίθηκαν με συνέπεια και ταχύτητα σε έναν ιδιαίτερα αυξημένο και σύνθετο όγκο εργασίας.

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Μακρο-οικονομία
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