Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: Άνοιξε στα 9,3 δισ. ευρώ η «ψαλίδα» του ελλείμματος – Βελτιώθηκαν τουρισμός και εξαγωγές

Στα 9,3 δισ. ευρώ διευρύνθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, αυξημένο κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, καθώς ούτε η ενίσχυση των εξαγωγών ούτε οι υψηλότερες τουριστικές εισπράξεις αρκούσαν για να αντισταθμίσουν την επιδείνωση των εισοδηματικών ροών, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η εικόνα του ισοζυγίου πληρωμών δείχνει πως, αφενός, οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12%, οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών κατά 8,6% και το έλλειμμα αγαθών περιορίστηκε, αφετέρου οι μεταβολές σε τόκους, μερίσματα, κέρδη και λοιπές μεταβιβάσεις άνοιξαν περισσότερο τη συνολική «τρύπα» του ελλείμματος της οικονομίας απέναντι στο εξωτερικό.

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Καλύτερη εικόνα σε εξαγωγές και τουρισμό

Στο επτάμηνο, το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκε. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 16,1% σε τρέχουσες τιμές, έναντι αύξησης 5,8% των εισαγωγών, με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να μειωθεί. Ακόμη και χωρίς τα καύσιμα, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 8,1%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,7%.

Η εικόνα είναι θετική και σε πραγματικούς όρους, αν και πιο συγκρατημένη από αυτή που δείχνουν οι ονομαστικές αξίες. Σε σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,9% και οι εισαγωγές κατά 0,6%, ενώ χωρίς τα καύσιμα οι αυξήσεις ήταν 3,3% και 2,5% αντίστοιχα.

Το δεύτερο στήριγμα ήταν ο τουρισμός. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο επτάμηνο αυξήθηκαν κατά 12%, ταχύτερα από την άνοδο 8,6% των αφίξεων, διευρύνοντας το πλεόνασμα των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η βελτίωση αυτή αντιστάθμισε εν μέρει τη χειρότερη εικόνα στις λοιπές υπηρεσίες και, σε μικρότερο βαθμό, στις μεταφορές.

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Πού άνοιξε η «τρύπα» των 1,5 δισ. ευρώ

Το θετικό αποτέλεσμα σε αγαθά και υπηρεσίες δεν πέρασε στο τελικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το έλλειμμα των πρωτογενών εισοδημάτων αυξήθηκε, κυρίως επειδή οι καθαρές εισπράξεις από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα μειώθηκαν περίπου στο μισό. Μέρος της πίεσης απορροφήθηκε από τη μείωση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, χωρίς όμως να ανατραπεί η συνολική επιδείνωση.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αρνητική συμβολή των δευτερογενών εισοδημάτων, όπου το ισοζύγιο πέρασε από πλεόνασμα στο επτάμηνο του 2025 σε έλλειμμα φέτος. Η μεταβολή συνδέεται κυρίως με χαμηλότερες καθαρές εισπράξεις στους τομείς εκτός γενικής κυβέρνησης και, σε μικρότερο βαθμό, με αυξημένες καθαρές πληρωμές της γενικής κυβέρνησης.

Μόνο τον Ιούλιο, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε σημαντικά στα 218,5 εκατ. ευρώ. Το έλλειμμα αγαθών διευρύνθηκε, καθώς η αύξηση των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερη σε απόλυτο ποσό από εκείνη των εξαγωγών. Σε σταθερές τιμές, μάλιστα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν μόλις κατά 0,5%, έναντι 4,6% των εισαγωγών.

Αντίθετα, το πλεόνασμα των υπηρεσιών ενισχύθηκε σχεδόν αποκλειστικά χάρη στον τουρισμό. Παρότι οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 3,1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7,2%.

Άμεσες επενδύσεις 7,6 δισ. ευρώ

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα κατέγραψαν καθαρές ροές 7,6 δισ. ευρώ στο επτάμηνο, από τις οποίες 768,4 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο.

Παράλληλα, οι τοποθετήσεις μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αυξήθηκαν κατά 8,7 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους, ενώ κατά 2,8 δισ. ευρώ ενισχύθηκαν οι τοποθετήσεις τους σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων. Τον Ιούλιο, πάντως, οι τοποθετήσεις σε ελληνικά ομόλογα μειώθηκαν κατά 389 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνες σε μετοχές εγχώριων επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ.

Το συνολικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων, το οποίο αποτυπώνει τις ανάγκες χρηματοδότησης της οικονομίας από το εξωτερικό, διαμορφώθηκε στα 9 δισ. ευρώ στο επτάμηνο. Στο τέλος Ιουλίου, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας ανέρχονταν σε 19,5 δισ. ευρώ, από 15,8 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.