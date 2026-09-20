Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Στην ανάγκη επιτάχυνσης των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων, καθώς και στις προκλήσεις που δημιουργούν η ενεργειακή κρίση και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έδωσε έμφαση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέδριο για τις μικρές επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα που συμμετείχε μαζί με τον αντιπρόεδρο της ιρλανδικής κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε στις κοινές εμπειρίες της Ελλάδας και της Ιρλανδίας από την οικονομική κρίση και έδωσε έμφαση τόσο στην αναγκαιότητα να εξελίσσονται γρηγορότερα οι μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη, όσο και στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και στα αποτελέσματα από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

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Ενεργειακή κρίση

Μιλώντας για τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και την πίεση στις τιμές, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στις αγορές ομολόγων και στην αύξηση της μεταβλητότητας στις αποδόσεις, γεγονός που κλονίζει τις οικονομίες των δύο χωρών που έχουν κοινά βιώματα από την οικονομική κρίση του 2010.

Στόχος, όπως είπε, είναι η στήριξη των επιχειρήσεων και η σταθεροποίηση της ζωής των πολιτών, έπειτα από μια κοινή και για τις δύο χώρες περίοδο οικονομικής αποσταθεροποίησης. Ωστόσο, οι εν λόγω επενδύσεις και κυρίως αυτές που βασίζονται στον τομέα της ενέργειας χρειάζονται έως και τέσσερα χρόνια για να κερδοφορήσουν.

Σχετικά με την ενέργεια επεσήμανε ότι «η Γαλλία επέκτεινε την παραγωγική της ικανότητα στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Ενισχύθηκαν οι έρευνες για πετρέλαιο στη Βόρεια Θάλασσα. Ιδρύθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA). Και παράλληλα, αυξήθηκε το ενδιαφέρον για τους σοβιετικούς ενεργειακούς πόρους. Τέσσερις συνέπειες που αποδείχθηκαν μακροχρόνιες. Διατηρήθηκαν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

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Αναβάθμιση της Ελλάδας

Σχετικά με την αναβάθμιση της Ελλάδας από την Moody’s και την Scope Ratings, έγινε λόγος για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας που κατάφερε να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της δεκαετούς κρίσης του 2010 κατά την οποία σημείωσε απώλεια 25 ποσοστιαίων μονάδων στο ΑΕΠ της.

Επιπλέον, έδωσε έμφαση στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, με τη φετινή πρόβλεψη για αποκλιμάκωση να τοποθετείται στο 136,8% του ΑΕΠ, με στόχο την υποχώρηση κάτω από το 120% το 2030.

Ευρωπαϊκή συνεργασία

Η Ευρώπη έχει σημειώσει πρόοδο σε αρκετούς τομείς, αλλά με καθυστέρηση, ενώ πλέον διαφαίνεται αλλαγή στη δυναμική, σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, που υπογράμμισε την ανάγκη για επιτάχυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, με έμφαση στην ενοποίηση των αγορών, την Τραπεζική Ένωση και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η εμπειρία της Ελλάδας μετά την κρίση δείχνει ότι οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικό αναπτυξιακό όφελος, όταν υπάρχει ορθός προγραμματισμός για την υλοποίησή τους. Αντίστοιχα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ζητούμενο είναι η εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη δεν πρέπει να επιλέξει μεταξύ των βασικών μεταρρυθμίσεων, αλλά να προχωρήσει παράλληλα σε όλους τους κρίσιμους τομείς, από τις κεφαλαιαγορές και τις τράπεζες έως την τεχνολογία και την ενέργεια. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η αξιοποίηση των τεχνολογικών και οικονομικών αλλαγών, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, μπορούν να ενισχύσουν συνολικά την ανάπτυξη των κρατών-μελών.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Το πρόβλημα που προκαλείται από την ταχεία πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως επισημαίνει ο επικεφαλής του Εurogroup, είναι ότι στην εποχή μας η καινοτομία που συντελείται μέσω αυτής εξελίσσεται αμεσότερα σε σχέση με τις μέχρι τώρα τεχνολογίες, επομένως κάθε χώρα πρέπει να αφιερώσει χρόνο για να την αφομοιώσει όσο το δυνατόν ταχύτερα.

Επεσήμανε ακόμη πως «τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης σε επίπεδο παραγωγικότητας είναι τεράστια», χάρη στην αύξηση της παραγωγικότητας κατά 0,3% έως 0,4% που έχει επιφέρει, με το ΔΝΤ να προβλέπει ότι η αύξηση αυτή μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καθίσταται, επομένως, αναγκαία η ενσωμάτωση των έξυπνων εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, πρέπει να ψηφιοποιηθούν οι οικονομίες των χωρών της ΕΕ, όπως και ο τρόπος που οι πολίτες σκέφτονται την καθημερινότητά τους και αλληλοεπιδρούν με το κράτος.

Διαδικασίες όπως η ανανέωση διπλώματος, η πληρωμή φόρων και άλλες διαδικαστικές ενέργειες της καθημερινότητας δεν έχουν ψηφιοποιηθεί ακόμα πλήρως.

Κλείνοντας, ο υπουργός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με όρους εξωστρέφειας των οικονομιών μας, με όρους δυναμισμού, χωρίς να φοβόμαστε αυτό που έρχεται, αλλά αξιοποιώντας το κύμα των αλλαγών. Και έχουμε όλες τις δυνατότητες να το πετύχουμε», αναφερόμενος τόσο στην οικονομία της Ελλάδας όσο και της Ιρλανδίας και στην πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν οι οικονομίες τους στο μέλλον.