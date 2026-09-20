Πάνω από 3 στις 5 ελληνικές επιχειρήσεις εκτεθειμένες στην κλιματική κρίση

Περισσότερες από τρεις στις πέντε ελληνικές επιχειρήσεις, (ποσοστό 63%), δηλώνουν ότι είναι εκτεθειμένες στις φυσικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όπως οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, η ξηρασία και η άνοδος της θερμοκρασίας.

Τα παραπάνω στοιχεία για τις επιχειρήσεις και το κατά πόσο επηρεάζονται από την κλιματική κρίση ανέδειξε η αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, μιλώντας στα Athens ESG Awards και επικαλούμενη την Έρευνα Επενδύσεων 2025 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κλιματική αλλαγή έχει μετατραπεί από περιβαλλοντικό ζήτημα σε παράγοντα που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων οι οποίες αναζητούν λύσεις, με την αντιπρόεδρο του ΕΒΕΑ να αναφέρει ότι το ESG (σύνολο κριτηρίων που χρησιμοποιούν οι επενδυτές και οι επιχειρήσεις για να αξιολογήσουν τη βιωσιμότητα και την κοινωνική επίδραση μιας εταιρείας) συνδέεται πλέον με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τη συμμετοχή στις αλυσίδες αξίας, τη διαχείριση των κινδύνων και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Παρά την έκθεση στους φυσικούς κινδύνους, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη προχωρήσει σε ορισμένες κινήσεις για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, αφού το 84% έχει εφαρμόσει τουλάχιστον ένα μέτρο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με τις παρεμβάσεις να αφορούν κυρίως τη μείωση των αποβλήτων, την ανακύκλωση, τις βιώσιμες μετακινήσεις και την ενεργειακή απόδοση.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο κενό εντοπίζεται όταν οι μεμονωμένες δράσεις πρέπει να μετατραπούν σε σταθερή επενδυτική στρατηγική. Μόλις 38% των ελληνικών επιχειρήσεων είχε κατευθύνει μέρος των επενδύσεών του σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης, έναντι 51% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη χαμηλότερο είναι το ποσοστό όσων έχουν οργανωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων, ενώ μόλις 28% των ελληνικών επιχειρήσεων διαθέτει στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα στην αναγνώριση του κινδύνου και στην προετοιμασία για τις επιπτώσεις του.

Τι συμβαίνει στην Ευρώπη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ίδια έρευνα της ΕΤΕπ δείχνει ότι 68% των επιχειρήσεων στην ΕΕ έχει ήδη αντιμετωπίσει κόστος από ακραία κλιματικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες και ξηρασία. Παράλληλα, περίπου 53% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχει προχωρήσει σε κάποια ενέργεια για την αντιμετώπιση των φυσικών κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.

Στο σκέλος της ενεργειακής αποδοτικότητας, περίπου οι μισές επιχειρήσεις στην Ευρώπη επένδυσαν σε σχετικά μέτρα, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά από τις μικρότερες. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό του 38% βρίσκεται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 51%.

Πλεονέκτημα οι μεγάλες επιχειρήσεις

Η διαφορά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν συνήθως μικρότερη οικονομική δυνατότητα για επενδύσεις προσαρμογής και ενεργειακής αναβάθμισης. Η ΕΤΕπ επισημαίνει ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιθανότερο να επενδύουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με το σχετικό ποσοστό να φτάνει το 62%, έναντι 44% στις μικρότερες επιχειρήσεις.

Η Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου υπογράμμισε ότι το ζητούμενο πλέον δεν είναι να περιορίζεται το ESG σε επιμέρους κινήσεις, αλλά να ενσωματώνεται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και επενδύει μια επιχείρηση. Η ίδια επισήμανε την ανάγκη για ολοκληρωμένες στρατηγικές, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πράσινη μετάβαση θα πρέπει να μεταφράζεται σε πρακτικές κινήσεις που μπορούν ταυτόχρονα να μειώσουν το κόστος και να περιορίσουν τους κινδύνους με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, καλύτερη αξιοποίηση πόρων, περιορισμό αποβλήτων και επενδύσεις σε πιο αποδοτικό εξοπλισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ έδωσε έμφαση και στην ανάγκη οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και τεχνογνωσία, ώστε η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή να μην εξελιχθεί σε ένα ακόμη κόστος συμμόρφωσης, αλλά σε επένδυση που μπορεί να βελτιώσει την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.