Πιερρακάκης για ενεργειακά μέτρα: Η Ελλάδα θα κάνει το maximum, διπλή παρέμβαση σε πετρέλαιο και επίδομα θέρμανσης – Ελπίδες από τη G7

Για νέο πακέτο μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μετά το πακέτο της ΔΕΘ, μίλησε στο ΣΚΑΪ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τονίζοντας ότι «η Ελλάδα θα κάνει το maximum».

Επανέλαβε το σενάριο ότι εάν άνοιγε σήμερα η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης αυτό θα ήταν κάπου στα 2 ευρώ, πολύ υψηλή για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, όπως σχολίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης που αναφέρθηκε στην δέσμευση της κυβέρνησης να λάβει μέτρα ώστε η τιμή να ανοίξει κάτω από τα περσινά επίπεδα, 1,75 με 1,80 ευρώ το λίτρο.

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Η Ελλάδα είναι στις πρώτες 3 χώρες της Ευρώπης σε ότι αφορά τα αντανακλαστικά στην κρίση, όπως είπε, προαναγγέλλοντας λελογισμένες παρεμβάσεις ώστε να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για επιπλέον μέτρα μεταγενέστερα, στο κακό σενάριο.

Ο κ. Πιερρακάκης μίλησε για τη διπλή στήριξη που σχεδιάζει η κυβέρνηση με: επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο επίδομα θέρμανσης. Αναφέρθηκε στην οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης που θα έρθει να προστεθεί στην επιδότηση στην αντλία, κάτι που ήδη συμβαίνει σήμερα με το πετρέλαιο κίνησης.

«Αυτά τα δύο θα πάνε μαζί. Στόχος είναι να στηρίξουμε τον κόσμο», τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος πάντως απέφυγε να δώσει πληροφορίες για το ποσοστό της αύξησης που μελετά η κυβέρνηση. «Δεν θα πούμε νούμερα τώρα αλλά η παρέμβαση θα είναι τέτοια που η τιμή του πετρελαίου θα είναι κάτω από εκεί που έκλεισε πέρυσι. Αυτός είναι ο στόχος», ανέφερε παραπέμποντας στις ανακοινώσεις που θα γίνουν τις επόνες ημέρες.

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Προσδοκίες στη G7

Τόνισε ότι υπάρχει μια διεθνής καταιγίδα και ο κόσμος περιμένει από την κυβέρνηση στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι ενόψει της συνόδου της G7, υπό την προεδρεία της Γαλλίας, ενδέχεται να προχωρήσει απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων, με πρόταση της Γαλλίας.

Εάν συμβεί αυτό θα αντιδράσουν οι τιμές στις διεθνείς αγορές. «Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει κλιμάκωση των διεθνών τιμών», τόνισε σχετικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μπροστάρης στην Ευρώπη η Ελλάδα

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι υπάρχουν εφεδρείες στη χώρα μας. Πρόσθεσε ότι μετά το πακέτο των 2,2 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ η κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει εντός των ημερών ένα νέο πακέτο στήριξης.

Είναι η τρίτη χώρα στην Ευρώπη μαζί με την Ισπανία και τη Σουηδία που έχει προχωρήσει σε δέσμη μέτρων. Διευκρίνισε ωστόσο ότι αυτές οι χώρες δεν είχαν πακέτο ΔΕΘ.

Για τον ΕΦΚ και το ΦΠΑ τόνισε ότι είναι διαφορετικά πράγματα και προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης κάποια παρέμβαση πριν καταλήξουν συζητήσεις που είναι σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες. Εξάλλου εισφέρουν το χρόνο 4 δισ. ευρώ και 2 δισ. ευρώ αντίστοιχα στα κρατικά ταμεία. Ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι ο σχεδιασμός των μέτρων πρέπει να είναι προσεκτικός ώστε στα κακά σενάρια να υπάρχει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για να στηριχθούν οι πολίτες.