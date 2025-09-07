Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Θετικά τα μέτρα της ΔΕΘ – Σε εκκρεμότητα τα αιτήματα του εμπορίου

O πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης σχολίασε τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ
ΔΕΘ
Προετοιμασίες για την 89η Διεθνη Έκθεση Θεσσαλονίκης / (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Θετικά τα μέτρα για την κοινωνία και την οικονομία αλλά τα κρίσιμα αιτήματα του εμπορίου παραμένουν σε εκκρεμότητα, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ.

Αναλυτικά ο κ. πρόεδρος της ΕΣΕΕ δήλωσε: «Οι σημερινές εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ συνιστούν ουσιαστικά βήματα στήριξης για οικογένειες, νέους και μεσαία τάξη, τα οποία αναμφίβολα καλωσορίζουμε, καθώς η μείωση άμεσων φόρων έχει σημαντική κοινωνική διάσταση και παράλληλα αναμένεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επιχειρηματικότητα και ειδικά το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, δεν βρήκαν τη θέση που τους αξίζει σε αυτό το πακέτο.

Η οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και μία συνολική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποτελούν προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, την οποία αταλάντευτα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Μειώσεις φόρων, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, ανάχωμα στο δημογραφικό, στο στεγαστικό και στην ερήμωση της περιφέρειας – Όλα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Μόνιμες μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης των μεσαίων εισοδημάτων συγκροτούν την μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis delivers an annual economic policy speech, at the International Fair of Thessaloniki, in Thessaloniki, Greece, September 6, 2025. REUTERS 66
Όλο το τολμηρό πακέτο Μητσοτάκη για φοροελφρύνσεις και μέτρα στήριξης - «Ανάσα» για μισθωτούς, οικογένειες, νέους, στεγαστικό και περιφέρεια
Το γενναίο πακέτο μέτρων που θα αποτελέσει τον άξονα άσκησης της οικονομικής πολιτικής το 2026, είναι πλήρως κοστολογημένο και με γνώμονα την διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ 130
Newsit logo
Newsit logo