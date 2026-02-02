Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

«Καλπάζει» σε ρεκόρ πενταμήνου η ελληνική μεταποίηση, πρώτη στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο

Η ισχυρότερη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας από τον Αύγουστο του 2025
General view of an industry
iStock

Σε υψηλό πέντε μηνών και στη κορυφή της ευρωζώνης ανέβηκε η μεταποίηση στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, με τον δείκτη Greece Manufacturing PMI να διαμορφώνεται στις 54,2 μονάδες από 52,9 τον Δεκέμβριο.

Η μέτρηση της S&P Global αποτυπώνει την ισχυρότερη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας από τον Αύγουστο του 2025 και δείχνει ότι ο κλάδος της μεταποίησης μπήκε στο 2026 με ενισχυμένη δυναμική, υπεραποδίδοντας έναντι των άλλων αγορών της ευρωζώνης.

Στην εικόνα συνέβαλε η παραγωγή, η οποία κινήθηκε ανοδικά για πέμπτο διαδοχικό μήνα, καθώς και οι νέες παραγγελίες που αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, με τις επιχειρήσεις να αποδίδουν την εξέλιξη σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη πελατών. Το εξωτερικό σκέλος της ζήτησης έδειξε ήπια βελτίωση, με καλύτερες πωλήσεις σε ευρωπαϊκές αγορές.

Παράλληλα, το κόστος επιβαρύνθηκε. Τιμές πρώτων υλών και μεταφορικά αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό σχεδόν δωδεκάμηνου, ενώ καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και ακριβότερα μέταλλα τροφοδότησαν την άνοδο του κόστους εισροών Στην ίδια έκθεση, γίνεται αναφορά και στις κινητοποιήσεις αγροτών και στους αποκλεισμούς οδικών αξόνων, που επιβάρυναν τους χρόνους παράδοσης και οδήγησαν σε υποχώρηση της απόδοσης προμηθευτών στον εντονότερο βαθμό από τον Αύγουστο του 2024.

Σε επίπεδο εργασίας, καταγράφηκε αύξηση απασχόλησης, με προσλήψεις για να καλυφθεί η υψηλότερη ζήτηση. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις «έφαγαν» αποθέματα για να εκτελέσουν παραγγελίες, με τα αποθέματα προμηθειών να μειώνονται για πρώτη φορά σε τέσσερις μήνες, παρά τη συνεχιζόμενη έντονη αγοραστική δραστηριότητα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
195
103
90
63
55
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Ρεκόρ εξαγωγών ρεύματος το 2025
Ιστορικό υψηλό στις εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ),...
Ηλεκτρική ενέργεια
Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα – Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Παπασταύρου στο νέο πορτοκαλί τιμολόγιο, εξηγώντας ότι από την 1η Φεβρουαρίου αφορά τους μεγάλους καταναλωτές και από την 1η Απριλίου θα είναι διαθέσιμο και για τα νοικοκυριά
Ο Σταύρος Παπασταύρου
Newsit logo
Newsit logo