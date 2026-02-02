«Καλπάζει» σε ρεκόρ πενταμήνου η ελληνική μεταποίηση, πρώτη στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο

Σε υψηλό πέντε μηνών και στη κορυφή της ευρωζώνης ανέβηκε η μεταποίηση στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, με τον δείκτη Greece Manufacturing PMI να διαμορφώνεται στις 54,2 μονάδες από 52,9 τον Δεκέμβριο.

Η μέτρηση της S&P Global αποτυπώνει την ισχυρότερη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας από τον Αύγουστο του 2025 και δείχνει ότι ο κλάδος της μεταποίησης μπήκε στο 2026 με ενισχυμένη δυναμική, υπεραποδίδοντας έναντι των άλλων αγορών της ευρωζώνης.

Στην εικόνα συνέβαλε η παραγωγή, η οποία κινήθηκε ανοδικά για πέμπτο διαδοχικό μήνα, καθώς και οι νέες παραγγελίες που αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, με τις επιχειρήσεις να αποδίδουν την εξέλιξη σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη πελατών. Το εξωτερικό σκέλος της ζήτησης έδειξε ήπια βελτίωση, με καλύτερες πωλήσεις σε ευρωπαϊκές αγορές.

Παράλληλα, το κόστος επιβαρύνθηκε. Τιμές πρώτων υλών και μεταφορικά αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό σχεδόν δωδεκάμηνου, ενώ καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και ακριβότερα μέταλλα τροφοδότησαν την άνοδο του κόστους εισροών Στην ίδια έκθεση, γίνεται αναφορά και στις κινητοποιήσεις αγροτών και στους αποκλεισμούς οδικών αξόνων, που επιβάρυναν τους χρόνους παράδοσης και οδήγησαν σε υποχώρηση της απόδοσης προμηθευτών στον εντονότερο βαθμό από τον Αύγουστο του 2024.

Σε επίπεδο εργασίας, καταγράφηκε αύξηση απασχόλησης, με προσλήψεις για να καλυφθεί η υψηλότερη ζήτηση. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις «έφαγαν» αποθέματα για να εκτελέσουν παραγγελίες, με τα αποθέματα προμηθειών να μειώνονται για πρώτη φορά σε τέσσερις μήνες, παρά τη συνεχιζόμενη έντονη αγοραστική δραστηριότητα.