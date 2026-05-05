«Καμπανάκι» της Chevron για άμεσες ελλείψεις στην προσφορά πετρελαίου

Ανησυχητικά μηνύματα από τον επικεφαλής της πετρελαϊκής Chevron για το πετρέλαιο, καθώς ο Μάικ Γουίρθ, δήλωσε ότι σύντομα θα αρχίζουν να παρουσιάζονται ελλείψεις στην προσφορά του «μαύρου χρυσού».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Chevron οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν δημιουργήσει πολύ σημαντικές δυσκολίες για το εμπόριο στο πετρέλαιο, ενώ την ίδια στιγμή θα ξεκινήσουν άμεσα να γίνονται ορατές οι ελλείψεις στην προσφορά.

Ο Γουίρθ δήλωσε ότι οι οικονομίες θα αρχίσουν να συρρικνώνονται, πρώτα στην Ασία, καθώς η ζήτηση προσαρμόζεται για να καλύψει την προσφορά, την ώρα που το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να προκαλεί ασφυξία στην παγκόσμια οικονομία.

Με το 20% του παγκόσμιου εμπορίου του πετρελαίου να περνά από τα Στενά του Ορμούζ, ο Γουίρθ ανέφερε πως «θα αρχίσουμε να βλέπουμε φυσικές ελλείψεις. Η ζήτηση θα πρέπει να συναντηθεί με την προσφορά και οι οικονομίες θα πρέπει να επιβραδύνουν».

Σημειώνεται πως παρόμοια θέση είχε πάρει τη Δευτέρα (4.5.2026) και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, που είχε καλέσει τις κυβερνήσεις να χειριστούν με σοβαρότητα την κατάσταση

«Μην ρίχνετε βενζίνη στη φωτιά. Όλοι σε αυτή την αίθουσα γνωρίζουν ότι αν η προσφορά συρρικνωθεί, η ζήτηση πρέπει να ακολουθήσει», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της Γκεοργκίεβα.