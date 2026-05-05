Συνάντηση Παπασταύρου – Μομπάρεζ για την ενεργειακή ασφάλεια στη Μεσόγειο

Τις διεθνείς εξελίξεις και τις επόμενες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο συζήτησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον Osama Mobarez, Γενικό Γραμματέα του East Mediterranean Gas Forum (EMGF).

Η Ελλάδα έχει αναλάβει την προεδρία του πολύ σημαντικού φόρουμ όσον αφορά στην ενέργεια, αυτό του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF). Όπως σημειώνει ο Σταύρος Παπασταύρου σε ανάρτησή του: «Το EMGF αποτελεί ένα πλαίσιο συνεργασίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας της ευρύτερης περιοχής».

Η χώρα μας, ασκώντας την Προεδρία του Οργανισμού, επιβεβαιώνει τον καθοριστικό της ρόλο στη διαμόρφωση κοινής περιφερειακής στρατηγικής. Συμμετέχουν, επίσης, η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία, η Γαλλία και η Παλαιστίνη.