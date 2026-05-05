Μακρο-οικονομία

Συνάντηση Παπασταύρου – Μομπάρεζ για την ενεργειακή ασφάλεια στη Μεσόγειο

Συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Τις διεθνείς εξελίξεις και τις επόμενες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο συζήτησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με τον Osama Mobarez, Γενικό Γραμματέα του East Mediterranean Gas Forum (EMGF).

Η Ελλάδα έχει αναλάβει την προεδρία του πολύ σημαντικού φόρουμ όσον αφορά στην ενέργεια, αυτό του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου (EMGF). Όπως σημειώνει ο Σταύρος Παπασταύρου σε ανάρτησή του: «Το EMGF αποτελεί ένα πλαίσιο συνεργασίας των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας της ευρύτερης περιοχής».

Η χώρα μας, ασκώντας την Προεδρία του Οργανισμού, επιβεβαιώνει τον καθοριστικό της ρόλο στη διαμόρφωση κοινής περιφερειακής στρατηγικής. Συμμετέχουν, επίσης, η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ιορδανία, η Γαλλία και η Παλαιστίνη.

