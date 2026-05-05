Σκέψεις για Fuel Pass και το καλοκαίρι – Νέο πακέτο μέτρων 200 εκατ. ευρώ φέρνει η κλιμάκωση της κρίσης στο Ιράν

Η ραγδαία αύξηση των τιμών στην ενέργεια και στο πετρέλαιο, δυσχεραίνει την καθημερινότητα των πολιτών και προκειμένου οι επιπτώσεις της κρίσης στην Μέση Ανατολή να μην είναι δυσβάσταχτες για τα νοικοκυριά, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα δέσμη μέτρων και βάζει στο «στόχαστρο» τα καύσιμα.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να στηρίξει τους πολίτες, καθώς ετοιμάζει έκτακτο πακέτο μέτρων στήριξης αξιοποιώντας το δημοσιονομικό «μαξιλάρι» των 200 εκατ. ευρώ. Το «πράσινο φως» φέρεται να παίρνει η συνέχιση της επιδότησης του Fuel Pass για την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου, ενώ εξετάζεται και η επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) και για το μήνα Ιούνιο.

Από τον «κουμπαρά» των 200 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι τα 130 εκατ. θα απορροφηθούν στην παράταση του Fuel Pass, ενώ σχεδόν 40 εκατ. ευρώ αναμένεται να κοστίσει η επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ.

Mε την ένταση στο Ιράν και στα στενά του Ορμούζ να παραμένει, φαίνεται πως δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα η οποία είναι αρκετή για να κρατήσει το πετρέλαιο Brent σε υψηλούς δείκτες. Οι τιμές στο πετρέλαιο Brent αν και μειωμένες, συνεχίζουν να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα «άγγιξαν» ακόμη και τα 126 δολάρια το βαρέλι.

Προειδοποιήσεις από το Eurogroup

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup (04.05.2026), με τους κορυφαίους αξιωματούχους της Ευρώπης να εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα είναι παρατεταμένες και θα επηρεάσουν για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας, ενώ ενισχύθηκαν οι φόβοι ακόμη και για ύφεση, εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά τις ευρωπαϊκές οικονομίες,

Ο προέδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι οι αρχικές προδοκίες για ταχεία ομαλοποίηση της κρίσης δεν επιβεβαιώθηκαν και έστρεψε το βάρος στην στήριξη των πολιτών, μέσω συντονισμένων ενεργειών από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Αναλυτικά για τα μέτρα στήριξης τα οποία θα πρέπει να θεσπιστούν δήλωσε: «Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά, συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που έχουμε συμφωνήσει και επίσης συνεπή με τους στόχους της πράσινης μετάβασης. Σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, η διατήρηση αυτής της ισορροπίας δεν είναι εύκολη, αλλά είναι απολύτως αναγκαία».