ΙΝΣΕΤΕ: Έρχονται πιο πολλοί τουρίστες, ξοδεύουν περισσότερα και μένουν λιγότερο

Ο εισερχόμενος τουρισμός (εξαιρουμένης της κρουαζιέρας) κατέγραψε το 2025 αξιόλογες επιδόσεις με 38 εκατ. αφίξεις και εισπράξεις 22,6 δισ. ευρώ, με αύξηση +5,6% και +9,8% αντίστοιχα έναντι του 2024, και +21,2% και +27,9% έναντι του 2019, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ.

Ωστόσο, η ανάλυση των στοιχείων που παρουσιάζει η νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τον τουρισμό στην Ελλάδα και τη σύγκριση με τα δεδομένα του 2019 και του 2024, αναδεικνύει μια πιο σύνθετη εικόνα. Παράλληλα με θετικές τάσεις, όπως οι αφίξεις και σε έσοδα αλλά και σε απόλυτο αριθμό τουριστών, καταγράφονται και προκλήσεις, με μια από αυτές να αφορά στη μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών στη χώρα μας.

Μείωση στο χρόνο διαμονής

Παρατηρείται διαρκής μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής, που πλέον είναι 6,1 διανυκτερεύσεις, έναντι 7,4 διανυκτερεύσεων προ πανδημίας. Ο χρόνος που διαθέτει κάποιος για να μείνει στην Ελλάδα μειώθηκε με διψήφιο ποσοστό έναντι του 2019 και στις δέκα μεγαλύτερες αγορές της χώρας. Ως αποτέλεσμα μειώθηκε και σε όλες τις Περιφέρειεες με εξαίρεση την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι αιτίες μπορούν να αποδωθούν:

Στον περιορισμό της διάρκειας των ταξιδιών λόγω αυξημένου κόστους

Στη διεθνή τάση για μικρότερα ταξίδια

Στην αύξηση των ταξιδιωτών που έρχονται για μια ημέρα, οι οποίοι κατά +90% προέρχονται από: Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Τουρκία.

Αύξηση δαπανών

Από την άλλη πλευρά, η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση, παρουσίασε νέα αύξηση στα 97 ευρώ και είναι πλέον κατά 27,5% υψηλότερη από το 2019. Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη παρουσιάζει μικρή αύξηση έναντι του 2024 (+3,9%) και ανέρχεται πλέον στα 595 ευρώ, έναντι 573 ευρώ το 2024.

Οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας δαπανούν περισσότερα χρήματα σε σχέση με παλιότερα, όμως η τάση αυτή δεν αποτυπώνεται σε όλες τις χώρες, καθώς υπάρχουν αρκετά σημαντικές «αγορές», των οποίων οι δαπάνες παρουσίασαν μειώσεις σε σχέση με το 2019.

Ποιοι μείωσαν τα έξοδα:

Γερμανία -13,5%,

Αυστρία: -13,2%,

Ιταλία: -10,0%,

Γαλλία:-5,1%

Ολλανδία -0,9%.

Η γερμανική αγορά παρουσιάζει σημάδια κόπωσης με την μέση κατά κεφαλήν δαπάνη να εμφανίζει συνεχή μείωση (-7,2% σε σχέση με το 2024 και -13,5% σε σχέση με το 2019). Έτσι, παρά την αύξηση των αφίξεων από τη Γερμανία κατά 10,2% σε σύγκριση με το 2024, η αύξηση των εισπράξεων περιορίστηκε σε μόλις +2,2%.

Ποιοι «ψηφίζουν» Ελλάδα

Οι εισπράξεις για το 2025 αυξήθηκαν κατά 2 δις. ευρώ σε σχέση με το 2024 και οι χώρες με την μεγαλύτερη συμβολή σε αυτό, δεν ανήκουν στην Ε.Ε.

Πρόκειται για:

Το Ηνωμένο Βασίλειο, με αύξηση κατά 28,9%

Την Τουρκία (+8,4%)

Τις ΗΠΑ (+7,6%)

Οι τρεις αυτές αγορές συνεισέφεραν το 44,8% της συνολικής αύξησης των εισπράξεων για το 2025.

Τι «ψηφίζουν» στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, το Νότιο Αιγαίο και η Αττική αναδεικνύονται ως προορισμοί υψηλής αξίας, ενώ μαζί με τις περιφέρειες: Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ιονίων Νήσων, συγκεντρώνουν το 90% των εισπράξεων.

Παρατηρείται αύξηση στο μερίδιο της Αττικής στο σύνολο των επισκέψεων από 16,2% το 2019 σε 22,3% το 2024 και σε 23,2% το 2025.

Το 54% της συνολικής αύξησης εισπράξεων το 2025 αποδίδεται στην Αττική, η οποία αναδεικνύεται ως κύριος μοχλός ανάπτυξης. Παράλληλα, το Νότιο Αιγαίο καταγράφει την υψηλότερη μέση δαπάνη ανά επίσκεψη πανελλαδικά (869 ευρώ).

Αντίθετα, η Κρήτη εμφανίζει μείωση εισπράξεων (-5%) παρά την αύξηση επισκέψεων, ενώ παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα Ιόνια Νησιά (-4,1% εισπράξεις έναντι +10% σε επισκέψεις), ενώ μείωση στις διανυκτερεύσεις παρουσίαζει και η Κεντρική Μακεδονία.

Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό εύρημα το οποίο καταγράφεται στην έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, αφορά στη συνεισφορά του Γ’ τριμήνου, δηλαδή τη χρονική περίοδο από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο.

Το Γ’ τρίμηνο πλέον αντιπροσωπεύει το 52,4% των αφίξεων, 52,9% των διανυκτερεύσεων και το 52,5% των εισπράξεων έναντι 56%, 58,5% και 59,3% αντίστοιχα το 2019. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι οι διακοπές στην Ελλάδα δεν έχουν χρονικό περιθώριο και σίγουρα, δεν σταματάνε το καλοκαίρι.