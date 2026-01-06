Καθορίστηκαν οι όροι για τη δημοπρασία 600 MW ΑΠΕ, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των ευάλωτων νοικοκυριών

Σημαντική ευκαιρία για ώριμα έργα ΑΠΕ συνιστά η δημοπρασία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του προγράμματος αυτοκατανάλωσης «Απόλλων». Το πρόγραμμα αφορά σε πρώτη φάση τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ), δηλαδή ευάλωτα νοικοκυριά που θα επωφεληθούν από φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα μέσω της παραγωγής αιολικών και φωτοβολταϊκών σε κάθε περιφέρεια της χώρας.

Τη Δευτέρα δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία στη σχετική δημοπρασία ΑΠΕ, που θα αφορά ισχύ 400 MW σε αιολικά και 200 MW σε φωτοβολταϊκά με μπαταρία.

Τα έργα που θα λάβουν μέρος θα πρέπει να βρίσκονται σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης, έχοντας εξασφαλίσει όρους σύνδεσης από τους διαχειριστές. Παράλληλα, οι ανώτατες τιμές των προσφορών στη δημοπρασία τίθενται στα 80 ευρώ/MWh για τα αιολικά και στα 75 ευρώ/MWh για τα φωτοβολταϊκά.

Επιπλέον, η απόφαση θέτει αυστηρά όρια για τη διασφάλιση του επαρκούς ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, το ελάχιστο ποσοστό ανταγωνισμού τοποθετείται στο 40%, ενώ υπάρχει πρόσθετος όρος ότι θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις σταθμοί κάθε τεχνολογίας από διαφορετικούς συμμετέχοντες. Τέλος, ο κάθε συμμετέχων δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 25% της δημοπρατούμενης ισχύος.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι οι δικαιούχοι ΚΟΤ θα ενημερωθούν για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, είτε μέσω του ιστότοπου του ΚΟΤ.

Επόμενο βήμα στην όλη διαδικασία είναι η προκήρυξη της δημοπρασίας από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, όπου θα καθορίζονται λεπτομέρειες όπως το ύψος των εγγυητικών επιστολών που θα πρέπει να καταθέσουν οι επενδυτές. Εκτιμάται ότι ως τα μέσα Απριλίου θα έχουν προσδιοριστεί τα έργα που θα λάβουν μέρος.

Να σημειώσουμε ότι σε επόμενη φάση θα ακολουθήσει και αντίστοιχη δημοπρασία που θα αφορά τις καταναλώσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τους ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ και τις ΔΕΥΑ.