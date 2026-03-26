Κατώτατος μισθός: Πόσο θα αυξηθεί από 1η Απριλίου και ποιοι εργαζόμενοι ωφελούνται, ανακοινώσεις στο υπουργικό συμβούλιο

Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε λίγη ώρα, «κλειδώνει» η αύξηση του κατώτατου μισθού με ισχύ από τον Απρίλιο σηματοδοτώντας αυξήσεις στον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο αλλά και σε όλους τους βασικούς μισθούς των επόμενων κλιμακίων.

Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για το πιο αισιόδοξο σενάριο, ήτοι αύξηση στα 40 ευρώ, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί σε 920 ευρώ μικτά από 1η Απριλίου, από τα 880 ευρώ μικτά που είναι σήμερα. Στόχος είναι να φτάσει στα 950 ευρώ μέχρι το 2027 όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση.

Σε κάθε περίπτωση η αύξηση του κατώτατου μισθού θα πρέπει να συνάδει με τον ρυθμό ανάπτυξης και τις αντοχές των επιχειρήσεων.

Το θέμα της εισήγησης για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού είναι βασικό στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει σήμερα Πέμπτη (26.3.2026) στις 11.00, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η εισήγηση αναμένεται από την υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως η οποία σε πρόσφατες δηλώσεις της διευκρίνισε ότι από τον σημερινό κατώτατο μισθό ύψους 880 ευρώ η διαφορά έως τον κυβερνητικό στόχο ανέρχεται σε 70 ευρώ, την ίδια ώρα που απομένουν δύο αυξήσεις, μία φέτος (την 1η Απριλίου) και μία το επόμενο έτος. Σημειώνεται ότι από το 2019 που ο κατώτατος μισθός ήταν στα 650 ευρώ έχει σημειωθεί σωρευτική αύξηση 35,4%.

Στοιχεία του υπουργείου Εργασίας αναφέρουν ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει φτάσει σήμερα στα 1.516 ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 1.500 ευρώ ενώ σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους απασχολούνται πλέον σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Δεδομένων των εξελίξεων που σηματοδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν θα πρέπει να αναμένεται επιτάχυνση προς τον στόχο της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ.

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα επηρεάζει άμεσα περίπου 650.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ο κατώτατος μισθός παρασύρει τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο και τους βασικούς μισθούς των επόμενων κλιμακίων, που θα αυξηθούν αναλόγως από 1η Απριλίου.

Επίσης, στον ιδιωτικό τομέα, θα αυξηθούν και οι κατώτατες αποδοχές των εργαζομένων με 10% προσαύξηση ανά τριετία ενώ η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και 22 επιδόματα, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας, το επιδόματα μητρότητας, γονικών αδειών, εποχικά βοηθήματα για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και άλλες κοινωνικές παροχές για ευάλωτες ομάδες.