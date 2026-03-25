Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» την Πέμπτη στο Υπουργικό Συμβούλιο η αύξηση για το 2026 – Θα εφαρμοστεί από 1η Απριλίου

Τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, την έκτη κατά σειρά από το 2022, αναμένεται να εισηγηθούν αύριο, Τετάρτη 26 Μαρτίου 2026, στο υπουργικό συμβούλιο η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε μια κίνηση που η κυβέρνηση εντάσσει στο ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νέα αναπροσαρμογή, που θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο, πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου του 2026 και έχει διαμορφωθεί με γνώμονα, αφενός, τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων και, αφετέρου, τον σταθερό στόχο ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 950 ευρώ έως το 2027.

Η πορεία των τελευταίων ετών δείχνει μια σταθερή ανοδική τροχιά των κατώτατων αποδοχών. Από τα 650 ευρώ το 2019, ο βασικός μισθός έχει φθάσει σήμερα στα 880 ευρώ, καταγράφοντας σωρευτική αύξηση 35,4%. Σε ετήσια βάση, η μεταβολή αυτή αντιστοιχεί σε 3.220 ευρώ μεικτά, γεγονός που, κατά την κυβερνητική επιχειρηματολογία, μεταφράζεται σε αισθητή βελτίωση του εισοδήματος για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, ακόμη και πριν από τη νέα αύξηση που επίκειται.

Πλέγμα μέτρων για την ενίσχυση των χαμηλόμισθων

Πηγές με γνώση των υπολογισμών του οικονομικού επιτελείου επισημαίνουν ότι η σωρευτική ενίσχυση του κατώτατου μισθού μετά τις πέντε προηγούμενες αυξήσεις υπερβαίνει τον αντίστοιχο πληθωρισμό της περιόδου, στοιχείο που, όπως υποστηρίζεται, αποτυπώνει πραγματική τόνωση του εισοδήματος των χαμηλόμισθων. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η ανοδική πορεία του βασικού μισθού δεν έχει ανακόψει την αποκλιμάκωση της ανεργίας, η οποία, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο στο 7,7%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Στην ίδια κατεύθυνση, κυβερνητικά στελέχη συνδέουν την αύξηση του κατώτατου μισθού με τη συνολικότερη εικόνα της αγοράς εργασίας. Επικαλούνται, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία περισσότερων από 563.000 θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα κατά την περίοδο 2019-2025, καθώς και την άνοδο της συνολικής απασχόλησης σε επίπεδα που συνιστούν υψηλό 16ετίας.

Η αυριανή απόφαση, πάντως, δεν παρουσιάζεται από το κυβερνητικό επιτελείο ως μεμονωμένο μέτρο, αλλά ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται η εφαρμογή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η μείωση φορολογικών συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που ισχύει από φέτος, καθώς και η σωρευτική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,4 μονάδες.

Ενδεικτικό, κατά την ίδια ανάγνωση, είναι ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες ώρες υπερωριακής απασχόλησης σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ μεταξύ των πρώτων συλλογικών συμβάσεων που υπεγράφησαν μετά τη νέα ρύθμιση περιλαμβάνεται εκείνη του επισιτισμού, η οποία προβλέπει αυξήσεις αποδοχών που φθάνουν έως και 25% πάνω από τον κατώτατο μισθό.

Αυξάνονται επιδόματα και αποδοχές στο Δημόσιο

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο κοινωνικό αποτύπωμα της νέας αύξησης, καθώς η αναπροσαρμογή του βασικού μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω σειρά παροχών και επιδομάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, αλλά και οι τριετίες, οι οποίες έχουν επανενεργοποιηθεί για τους παλαιότερους εργαζομένους. Παράλληλα, επηρεάζεται έμμεσα και η αμοιβή της υπερωριακής εργασίας.

Η αύξηση, εξάλλου, δεν περιορίζεται στον ιδιωτικό τομέα. Με βάση το ισχύον πλαίσιο, οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναπροσαρμόζονται πλέον αναλογικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού, κάτι που σημαίνει ότι από τη μισθοδοσία του Απριλίου αναμένονται αυξήσεις και στο Δημόσιο.