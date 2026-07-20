Μακρο-οικονομία

Λειψυδρία: Νέα πρόσκληση για έργα 65 εκατ. ευρώ – Μέχρι 11 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις και έπονται άλλα δύο «πακέτα» για υποδομές ύδρευσης

Τον Σεπτέμβριο θα εκδοθούν ακόμα 2 νέες προσκλήσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ συνολικά
A single droplet falls from a faucet, symbolizing water scarcity or drought.
Φωτογραφία iStock
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Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης έργων για τη λειψυδρία με 65 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων 103 έργων σε 63 δήμους όλης της χώρας αξίας 142 εκατ. ευρώ των τελευταίων 12 μηνών, το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε και νέα πρόσκληση χρηματοδότησης συνολικού ύψους έως 65 εκατ. ευρώ για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λειψυδρίας.

Για τον σκοπό αυτό καλεί δυνητικούς δικαιούχους, Δήμους και ΔΕΥΑ από όλη τη χώρα, που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της λειψυδρίας και γνωρίζουν τις ανάγκες των τοπικών τους κοινωνιών, αλλά και των δικτύων ύδρευσής τους, να υποβάλουν τα αιτήματά τους έως την Παρασκευή 11/9/2026 με περιγραφή του έργου και σαφή τεκμηρίωση του προϋπολογισμού.

Επιπρόσθετα, έως τον Σεπτέμβριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εκδοθούν ακόμα 2 νέες προσκλήσεις για έργα ύδρευσης νησιωτικών (για νησιά με περισσότερους από 3.500 κατοίκους) και ορεινών περιοχών ύψους 30 και 20 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ανεβάζοντας τον συνολικό προϋπολογισμό των νέων έργων σε 115 εκατ. ευρώ.

Τα προγράμματα αυτά έρχονται να προστεθούν στην πρόσκληση του ΠΕΚΑ που είναι ήδη σε εξέλιξη έως 30/9 για αποκατάσταση ζημιών από τον Daniel σε υποδομές ύδρευσης στη Θεσσαλία, συνολικού ύψους 14,47 εκατ. ευρώ, και στα νησιά της Πρωτοβουλίας «GReco Islands (κάτω των 3.500 κατοίκων) συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ με προθεσμία υποβολής προτάσεων έως 31/3/2027.

Η νέα πρόσκληση, μαζί με τα 103 έργα σε όλη την Ελλάδα που έχουν ήδη δρομολογηθεί, εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, που περιλαμβάνει την πρώτη Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα στη χώρα και τη δομική μεταρρύθμιση που προωθείται στη Βουλή για μια πιο συνεκτική, ολιστική και αποτελεσματική διαχείριση του νερού.

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Μακρο-οικονομία
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