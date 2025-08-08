Συμβαίνει τώρα:
Ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοσίου: Ξεπέρασαν τα 3,6 δισ. ευρώ τα «φέσια» του κράτους

Αυξήθηκαν κατά περισσότερα από 500 εκατομμύρια από την αρχή του έτους
Close-up of woman's hands using calculator for planning home finances. She is holding Euro banknotes.
iStock

Κάθε προηγούμενο ξεπερνούν πλέον τα επίπεδα που έχουν φτάσει οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Φεβρουάριο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις ξεπέρασαν τα 3,65 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά περισσότερα από 500 εκατομμύρια από την αρχή του έτους.

Εξ αυτών:

1. Τα νοσοκομεία αποτελούν τον μεγαλύτερο οφειλέτη, με χρέος προς προμηθευτές ύψους 1,599 δισ. ευρώ, οι σχεδόν το ήμισυ του συνολικού ποσού. Στα ποσά αυτά δεν έχουν υπολογιστεί εκπτώσεις (rebate, clawback) που προβλέπει η νομοθεσία .

2. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονταν σε 2,93 δισ. ευρώ ως το τέλος Ιουνίου:

  • 2,32 δισ. ήταν οφειλές που προέρχονται από το 2024,
  • 600 εκατ. είναι «φρέσκα» χρέη του πρώτου εξαμήνου του 2025 .

3. Προστίθενται 722 εκατ. ευρώ σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 3,65 δισ. ευρώ. Σημειώνεται πάντως πως η εικόνα έχει βελτιωθεί καθώς από 915 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, οι εκκρεμότητες έχουν μειωθεί κατά σχεδόν 20%.

4. Επιμέρους κατηγορίες οφειλετών

  • Ασφαλιστικά ταμεία (ΟΚΑ): χρέη 612 εκατ. (μεταξύ αυτών, ο ΕΟΠΥΥ χρωστά 255 εκατ.).
  • Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι, Περιφέρειες): χρέη ύψους €264 εκατ., με αύξηση 33 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους.
  • Υπουργεία και φορείς εποπτευόμενοι άμεσα από αυτά: ληξιπρόθεσμες οφειλές 232 εκατ. ευρώ – εκ των οποίων 208 εκατ. αφορούν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και 24 εκατ. τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

